Россияне во время перемирия ударили «Шахедом» по девятиэтажке в Харькове

Россияне во время перемирия ударили «Шахедом» по девятиэтажке в Харькове3
- 10.05.2026, 9:45
Есть пострадавшие.
Под вечер 9 мая российские войска нанесли дроновой удар по жилой девятиэтажке в Индустриальном районе Харькова.
Удар пришелся на технический этаж здания, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
«В результате попадания вражеского дрона в технический этаж 9-ти этажного дома в Индустриальном районе пострадали два человека (на данную минуту), повреждена лифтовая шахта, выбиты около тридцати окон. Обследование дома продолжается», — написал Терехов.
Эту же информацию подтвердил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«По уточненной информации, «прилет» вражеского БпЛА зафиксирован в технический этаж девятиэтажного жилого дома в Индустриальном районе. Сейчас профильные службы ликвидируют последствия атаки», — отметил Синегубов.
Впоследствии он уточнил, что количество пострадавших в Индустриальном районе Харькова возросло до пяти, среди которых 8-летний мальчик.
«Уже пятеро пострадавших в Индустриальном районе. Медики продолжают оказывать помощь на месте вражеского «прилета», — подчеркнул Синегубов.
Отметим, что удар по Харькову состоялся в то время, когда еще действует инициированное президентом США Дональдом Трампом перемирие с 9 по 11 мая, на которое согласились как официальный Киев, так и Москва.