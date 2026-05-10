Путин занервничал из-за Армении

Путин занервничал из-за Армении8
- 10.05.2026, 10:23
В Кремле обещают Еревану «украинский сценарий».
Российский диктатор Владимир Путин раскритиковал Армению, предупреждая Ереван о «недопустимости» курса на евроинтеграцию без согласования с Кремлем.
Об этом он заявил во время пресс-конференции 9 мая, сообщает Charter97.org со ссылкой на росСМИ.
Глава Кремля утверждает, что подобная политика может привести к сценарию, похожему на события в Украине в 2014 году, имея в виду российское вооруженное вторжение.
По его мнению, Армения должна учитывать позицию Москвы в вопросах евроинтеграции, поэтому Путин считает целесообразным провести референдум. Еще глава Кремля заявил, что такое решение было бы правильным как для самих граждан Армении, так и для «главного экономического партнера» - России.
«На мой взгляд, было бы правильно и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше, например, провести референдум», - заявил Путин.
При этом он добавил, что это хоть и «не наше дело», но в принципе вполне было бы логично провести референдум и спросить граждан Армении, каков будет их выбор.
«Соответственно, и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода», - отметил диктатор.
В то же время он предупредил о возможных последствиях в случае иного развития событий, проведя параллель с Украиной.
«Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС», - сказал Путин и подчеркнул, что все это привело впоследствии к «госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям».