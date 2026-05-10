Адвокат рассказала белорусам о последствиях за неочевидный поступок в магазине 4 10.05.2026, 10:59

4,068

Многие об этом даже не задумываются.

Уголовная ответственность грозит белорусам за этот неочевидный поступок в магазине. Об этом рассказала адвокат Минской городской коллегии адвокатов Дарья Хаткевич.

Специалист обратила внимание на бесплатное предоставление упаковки (пакетов) в магазинах, которое строго регламентировано. Это не значит, что пакеты можно забирать в неограниченном количестве. Хищение подобных «бесплатных» пакетов может быть квалифицировано как противоправное деяние. За это предусмотрена или административная, или уголовная ответственность.

Административная ответственность влечет за собой штраф в размере до 2 до 30 базовых величин, или от 90 до 1350 рублей (в мае 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей), либо общественные работы, либо административный арест (подробнее мы писали здесь).

Уголовная ответственность предусмотрена по статье 205 Уголовного кодекса – кража. И может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Если же попытку кражи заметили охранники, персонал или же другие лица, но белорус пытается убежать, то в случае действия будут квалифицированы по статье 206 УК – грабеж. Это является уже более тяжким преступление и максимальное наказание может быть до четырех лет лишения свободы.

Адвокат уточняет, что сроки могут и больше, если имеются отягчающие обстоятельства или иные нюансы, влекущие более строгое наказание.

- Например, если кража совершена группой лиц по предварительному сговору (например, двое друзей, где один прикрывает, а другой прячет товар), уголовная ответственность может наступить независимо от суммы, - пояснила специалист.

Дарья Хаткевич напоминает: ответственность за мелкое хищение по статье 4.2 Кодекса об административных правонарушениях наступает с 14 лет. С такого же возраста за подобные действия наступает и уголовная ответственность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com