10 мая 2026, воскресенье, 11:59
Volkswagen всех удивит новой модификацией знаменитого бюджетника

  • 10.05.2026, 11:28
Мощность электрокара может превысить 280 л.с.

Знаменитая модель Volkswagen Polo получила долгожданного преемника для 2027 года в электрическом сегменте. Скоро линейку пополнит мощный вариант GTI, а затем производитель всех удивит топовой модификацией.

После дебюта стандартного недорогого электромобиля VW ID.Polo все ждут дебют более мощной модели ID.Polo GTI с отдачей около 230 л.с. Как стало известно Carscoops, в компании работают над новым Volkswagen ID.Polo GTI Clubsport.

Сообщается, что мощность такого электрокара может превысить 280 л.с. Это связано с тем, что внутри сегмента соперники от Peugeot и Opel уже дебютировали с силовыми установками мощнее 270 сил.

Бюджетный электромобиль ID.Polo выполнили в стиле концепта Volkswagen ID2.all, который предвещал появление новой модели. Аккуратный стиль и скромный декор создают деликатный облик.

Фото: Volkswagen
Новый VW ID.Polo 2027 года с ценой от 24 995 евро получился небольшой, с длиной 4 м и колесной базой 2600 мм. В основе – новая платформа MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер. Автомобиль подготовили в модификациях на 116-211 сил с запасом хода 330-450 км.

