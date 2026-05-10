В Минске пропал интернет от «Космос Телеком» 10.05.2026, 11:44

Сайт оператора также недоступен.

В воскресенье утром 10 мая в редакцию Onlíner стали поступать сообщения читателей о неработающем интернете от провайдера «Космос Телеком». Не открываются как локальные ресурсы, так и зарубежные. Сайт самого оператора также недоступен.

Один из читателей обратился в поддержку с жалобой на недоступность интернета и получил ответ об атаке на сеть провайдера:

«Здравствуйте. Информируем Вас об имеющейся массированной DDoS-атаке на сеть СООО „Космос ТВ“. Наши специалисты работают над отражением данной атаки, однако сроков восстановления работоспособности услуги интернет мы предоставить в настоящий момент не можем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в поддержке провайдера.

При звонке по номеру техподдержки срабатывает автоответчик с сообщением об аварийной ситуации, в связи с чем, как сообщается, «наблюдается увеличение числа обращений».

«Наши специалисты перегружены, и прогнозируемое время ожидания слишком велико», — сообщает записанный голос и предлагает перезвонить позднее или оставить заявку на обратный звонок на сайте компании.

