Путин всего через 47 минут спрятался в свой бункер 4 Виталий Гинзбург

10.05.2026, 12:36

3,344

В истории мировой дипломатии такого еще не было.

Интрига вокруг парада Победы наконец-то благополучно разрешилась. Кремль предпринял все усилия для сохранения остатков лица. Для этого им потребовались гарантии безопасности парада от Трампа. Как-никак, но это, пусть и бывший, но союзник по Антигитлеровской коалиции.

Не получилось. С.Лавров с М.Захаровой попытались договориться с Европой. Тоже не преуспели и обвинили их в сотрудничестве с Гитлером.

Депутат из генералов В.Соболев менее чем за сутки до начала парада предложил сделку. Россия не будет отвечать на поражение Ростовского ЦУВД в обмен на гарантии безопасности парада. Но кто такой В.Соболев?

Даже иностранный агент Д.Быков обратился к «Бандеровцам, убийцам, людоедам» с просьбой войти в положение, мол »... главная же скрепа». Раз победа над вами, значит это и ваш парад.

Как известно все эти усилия не пропали даром и В.Зеленский, представляющий «нациков» своим указом разрешил проведение Парада Победы над нацизмом в установленное им время на Красной Площади рашистов.

В истории мировой дипломатии такого еще не было.

Конечно, это явная, но талантливая русофобия. С моей точки зрения, капитан команды бандеровцев не просто разгромил, а обнулил капитана команды ФСБ.

Судя по реакции Д.Пескова и его грустному выражению лица, на параде он все понял. Только, как верный пес сказать ничего не смог.

Таким образом, Кремль добился своей цели и смог провести парад. Правда для дополнительных гарантий в последний момент прикрыл вождя К.Ж.Токаевым и Ш.Мирзиеевым. За сколько они решили продать свою крышу В.Путину, мы пока не знаем.

Сам по себе парад выглядел блестяще. Разумеется, для тех, кто понимает хотя бы поверхностный смысл этого действа.

Коротко и по делу.

При этом никто не увидел в кадре пустую Красную Площадь. Судя по репортажу, в параде приняли участие лишь часть военно-учебных заведений и две парадных коробки боевых зетников. Общее количество участников парада было в пределах трех тысяч человек. Это несложно проверить, исходя из того, что одна парадная коробка насчитывает 200 человек. Это более чем в три раза меньше обычного состава участников.

Картина парада понятна. Как и причины специальной трансляционной операции с участием только самых проверенных журналистов.

Блестяще выглядело отсутствие на параде детей. Вместо мальчишек из военно-музыкального училища темп парада задавали курсанты военно-дирижерского факультета московской консерватории. А мальчишками из суворовских и нахимовских училищ и вовсе решили не пугать мир.

А какова еще одна режиссерская находка. Две парадные коробки боевых зетников возглавляли два полковника, Героя России и оба с очень нерусскими фамилиями. Неясно лишь авторство идеи. То ли С.Кириенко получил шифровку от В.Кара-Мурзы по этому поводу, толи наоборот, В.Кара-Мурза отрабатывает это задание Центра.

Разумеется, мастерски удалась картинка с сидящим на трибуне рядом с Д.Медведевым, главным заговорщиком С.Шойгу. Особенно на фоне демонстративного отсутствия чиновников в ранге министров и даже вице-премьеров. Это даст неплохую почву западным СМИ в выстраивании новых конспирологических версий.

Отсутствие же в составе парада колонны военнослужащих женщин я, как искусствовед и критик этого важнейшего из всех искусств, оцениваю как провал главного режиссера. Марширующие девушки в коротких юбках были одним из главных и наиболее эффективных эстетических элементов всей постановки с 2016 г. И их исключение можно расценивать как хуже, чем преступление. И не искать в этом злой умысел.

Ну а для тех, кто пытается понять глубинный смысл прошедшего парада, блеск еще очевиднее.

Во-первых, они сами продемонстрировали всему миру, что решение о фактическом отказе от парада, несмотря на его роль важнейшего инструмента пропаганды, было принято еще в марте и подтвердило достоверность просочившимся тогда данных.

Во-вторых, судя по публичной активности, сам по себе напрашивается вывод. В.Путин, АП и силовые структуры всерьез рассматривали сценарий нанесения удара со стороны ВСУ по центру Москвы, несмотря на его сложность и неэффективность с точки зрения затраты ресурсов. И в отличие от всех глупостей, на которые так падки уважаемые западные СМИ, это не вброс, а реальность. Адекватная оценка ими своих возможностей.

В-третьих, это подтверждает характер реагирования ими на угрозы, дает пищу для противодействия кремлевской пропаганде и ведения психологической войны против населения России. В 1972 г. при заключении договора по ПРО, СССР, в отличие от США, выстроил систему ПРО только вокруг Москвы. Прошло 54 года. Даже Москву они гарантировано защитить не в состоянии, а другие регионы защищать и не думают.

В-четвертых, В.Путин, несмотря на свой имидж продемонстрировал исключительную договороспособность. В.Зеленский в своем указе предоставил гарантии безопасности на пару часов. А В.Путин всего через 47 минут спрятался в свой бункер. То есть, разговаривать и договариваться с ними можно. Только имея в руках кувалду Пригожина. У Европы и у Мира такая кувалда есть. Это – ВСУ. Необходимо дать им (ВСУ) все необходимое для этого и распрощаться с иллюзиями относительно других форматов общения.

Виталий Гинзбург kasparovru.com

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com