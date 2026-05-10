«Пока Кремль играет в солдатиков, Крым готовят к украинскому десанту» 7 10.05.2026, 12:56

Игорь Стрелков

Стрелков забеспокоился в тюрьме.

Российский военный преступник, Z-патриот Игорь Стрелков считает, что Украина готовится к высадке десанта в оккупированном Крыму.

Пост был опубликован 10 мая на его канале в Telegram, передает Dialog.UA.

Он отметил, что Силы обороны Украины систематически громят цели ВС РФ на полуострове, в частности аэродромы. «У меня все крепнет предположение о предстоящих десантах на Крымском направлении. Враг выносит нашу ПВО и системы аэродромного обеспечения с целью как можно дальше отодвинуть возможные базы для тактической авиации, способные сорвать высадку… Вероятность такого рода действий все растет. Враг уже в состоянии создать «воздушный зонтик» над районами вероятной высадки», - написал Стрелков.

Он отметил, что Черноморский флот РФ Украина уже вытеснила на восточное побережье Черного моря. Также украинские БпЛА господствуют не только в небе, но и на воде. Крым по факту сегодня защищен крайне слабо. На этом фоне, со слов Стрелкова, ритуальные мероприятия по случаю Дня Победы выглядят как «тяжкий бред».

