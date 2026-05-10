Обувь папы Льва XIV вызвала ажиотаж в социальных сетях

Обувь папы Льва XIV вызвала ажиотаж в социальных сетях1
- 10.05.2026, 13:37
Папа Римский Лев XIV носит белые кроссовки вместе с папским облачением. Это видно в трейлере документального фильма «Leone a Roma», опубликованного Vatican News. Папский выбор обуви сразу вызвал ажиотаж в социальных сетях, пишет BILD.
Многие были удивлены — ведь Святой Отец ходит не просто в кроссовках. Людей особенно впечатлило, что обувь Папы Льва, похоже, винтажная. Это Nike Franchise Low — кроссовки, которые впервые вышли в семидесятых, но были перевыпущены в 2008 году.
Папа Лев XIV — не первый понтифик с любовью к удобной обуви. Так, Бенедикт XVI в 2005 году появился на аудиенции в красных слипперах. Итальянская пресса пришла в восторг и почтительно называла его «папой Prada». Ярко-красные туфли стали темой обсуждения по всему миру — хотя Ватикан позже уточнил, что это были не Prada, а работа ватиканского сапожника. Тем не менее мем «папа Prada» закрепился.
Преемник Бенедикта папа Франциск носил персонализированные кроссовки Nike — бело-желтые в цветах Ватикана, украшенные его личным гербом. Их ему подарили. Слова «Pope» и «Francis» украшали задники ботинок. Франциск явно был рад необычному подарку. Обычно же он предпочитал черную ортопедическую обувь — из-за хронических проблем с коленями.