«Все были в шоке»: в армию забрали 22-летнего футболиста сборной Беларуси 1 10.05.2026, 13:19

Иван Тихомиров

Это произошло неожиданно для команды.

Форвард «Ислочи» Владимир Хващинский прокомментировал призыв защитника этого клуба и сборной Беларуси Ивана Тихомирова на срочную службу. По словам нападающего, все произошло неожиданно для команды. Его цитату передает ресурс sport5.by.

— Перед матчем стало известно о том, что Иван Тихомиров отправился в армию. Успели сделать какие-то проводы? — спросили Хващинского.

— Да какие проводы… Никто этого просто не ожидал. Честно, все были в шоке. Думали, что он съездит в военкомат, отметится, решит формальности — и вернется. Все выглядело так, будто проблем не возникнет, — сказал Хващинский. — Тем более речь идет об игроке сборной. Казалось, что такие вопросы можно как-то урегулировать — через федерацию, возможно, найти решение, договориться об отсрочке. Но в итоге все произошло резко и неожиданно: его просто забрали, и сейчас он уже в части.

По словам форварда, пока сложно сказать, как дальше будет развиваться ситуация. Хващинский надеется, что удастся найти какое-то решение.

— Насколько я знаю, на него рассчитывает Виктор Гончаренко (главный тренер сборной страны. — Прим. ред.), — поделился Хващинский. — Он представляет страну, может приносить ей пользу на поле, поэтому хочется верить, что ситуация все-таки разрешится.

О том, что Тихомирова забирают в армию, стало известно 8 мая. В текущем сезоне защитник провел 6 игр в чемпионате Беларуси, в прошедшем турнире он стал лучшим игроком по числу выигранных единоборств в обороне. В марте дебютировал за сборную и отметился голом в матче с Кипром (1:0). «Ислочь» занимает 9-е место в турнирной таблице.

«Защитник «волков» отправился в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь для прохождения срочной службы, — пишет аккаунт «Ислочи» в Instagram. — Желаем Ване легкой службы».

Призыв Тихомирова также комментировал главный тренер «Ислочи» Дмитрий Комаровский.

«Мне как бывшему футболисту, как тренеру, даже постороннему тренеру очень бы хотелось, чтобы игроки сборной [Беларуси] имели возможность и дальше доказывать свою любовь и службу Родине на футбольном поле. Ведь, являясь игроком сборной, ты уже солдат своей страны. Только не в сапогах, а на футбольном поле», — заявил он.

