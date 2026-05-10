Фицо передал Путину послание от Зеленского 1 10.05.2026, 13:56

1,178

Роберт Фицо

Как отреагировали в Кремле?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву 9 мая передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.

По словам словацкого лидера, Зеленский выразил эту позицию во время их личной встречи в Армении.

Фицо утверждает, что услышал от украинского президента прямую готовность к диалогу с Кремлем: «Он (президент Украины Владимир Зеленский — ред.) сказал мне в Армении, во время нашей личной встречи, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате». Именно эту информацию, по его словам, он и передал российскому диктатору во время перелета из Москвы.

Словацкий премьер также озвучил реакцию Путина:

«Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону».

Фицо добавил, что российский правитель якобы не возражает против личного контакта.

Премьер Словакии положительно оценил и продление режима прекращения огня до 11 мая, заявив, что это «даст пространство необходимому» — «дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее, чем взаимное убийство».

В то же время Фицо вновь выступил против «нового железного занавеса» между ЕС и Россией и заявил о поддержке «стандартных, дружеских и взаимовыгодных отношений» с Кремлем.

В Москве же информацию словацкого премьера подали осторожнее. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что отдельного послания от Зеленского якобы не было, а Фицо лишь пересказал содержание их разговора. Однако сам Путин позже фактически подтвердил слова Фицо: «Особого послания от Зеленского не было, я еще раз услышал, что Зеленский готов провести личную встречу. Мы никогда не отказывались от этого. Тот, кто хочет встретиться — пусть и приезжает в Москву».

Путин также допустил возможность встречи в третьей стране, но только после достижения «окончательных договоренностей».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com