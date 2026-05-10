Фицо передал Путину послание от Зеленского

Фицо передал Путину послание от Зеленского1
- 10.05.2026, 13:56
Как отреагировали в Кремле?
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву 9 мая передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.
По словам словацкого лидера, Зеленский выразил эту позицию во время их личной встречи в Армении.
Фицо утверждает, что услышал от украинского президента прямую готовность к диалогу с Кремлем: «Он (президент Украины Владимир Зеленский — ред.) сказал мне в Армении, во время нашей личной встречи, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате». Именно эту информацию, по его словам, он и передал российскому диктатору во время перелета из Москвы.
Словацкий премьер также озвучил реакцию Путина:
«Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону».
Фицо добавил, что российский правитель якобы не возражает против личного контакта.
Премьер Словакии положительно оценил и продление режима прекращения огня до 11 мая, заявив, что это «даст пространство необходимому» — «дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее, чем взаимное убийство».
В то же время Фицо вновь выступил против «нового железного занавеса» между ЕС и Россией и заявил о поддержке «стандартных, дружеских и взаимовыгодных отношений» с Кремлем.
В Москве же информацию словацкого премьера подали осторожнее. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что отдельного послания от Зеленского якобы не было, а Фицо лишь пересказал содержание их разговора. Однако сам Путин позже фактически подтвердил слова Фицо: «Особого послания от Зеленского не было, я еще раз услышал, что Зеленский готов провести личную встречу. Мы никогда не отказывались от этого. Тот, кто хочет встретиться — пусть и приезжает в Москву».
Путин также допустил возможность встречи в третьей стране, но только после достижения «окончательных договоренностей».