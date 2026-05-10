Испания начала эвакуацию пассажиров с зараженного хантавирусом круизного лайнера 10.05.2026, 14:56

Испания приступила к эвакуации пассажиров с зараженного хантавирусом круизного лайнера, стоящего на якоре у острова Тенерифе на Канарских островах.

Об этом пишет BBC.

Министр здравоохранения Моника Гарсия заявила, что операция проходит и что все пассажиры на борту судна MS Hondius пока не имеют симптомов.

Во время первой фазы эвакуации пассажиров, которые находились на борту в медицинских масках, начали поэтапно спускать на спасательные шлюпки. Их доставляют к берегу, где встречают медики и спасатели в защитных костюмах.

По прибытии на сушу пассажиров распределяют по национальностям. Из порта их на автобусах доставляют в аэропорт Тенерифе, откуда чартерные рейсы возвращают людей в страны происхождения.

Первыми эвакуируют 14 граждан Испании, далее пассажиров из Нидерландов, Германии и Греции, а также часть экипажа.

Отдельные рейсы запланированы в Великобританию, США и Австралию.

