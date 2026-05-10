Бойцы батальона «Apachi» остановили прорыв россиян на 16 мотоциклах 10.05.2026, 15:24

Оккупанты не доехали.

Ежедневно украинские военные уничтожают живую силу и технику врага. На этот раз дроноводам батальона беспилотных систем Apachi 81-й аэромобильной Слобожанской бригады удалось сорвать российский штурм на Славянском направлении.

Об этом сообщил командир батальона Александр Денисов. По его словам, враг для штурма задействовал мотоциклы.

Что известно

По его словам, это был самый большой штурм 2026 года, поскольку в атаку отправились 16 мотоциклов.

«Целый день работали, дроны заканчивались, и тут начинается: там три, там два, с разных направлений... Мы достаем резерв и начинаем их лупить», – объясняет Денисов.

Военнослужащий добавляет, что в отражении штурма участвовали и вспомогательные подразделения. Сплоченными силами атака была остановлена.

«Каждый мотоцикл уничтожен, каждый враг убит. Они не доехали», – резюмировал Денисов, добавив, что на подступах было уничтожено девять мотоциклистов, и 12 оккупантов .

Напомним, ранее украинские военные показали, как с помощью вооруженных дробовиками FPV-дронов уничтожают российские. Подход уже стали использовать дроноводы бригады БПЛА «Посіпаки».

