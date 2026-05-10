В Кремле жалко попытались поставить ультиматум Украине 9 10.05.2026, 14:45

Россия требует то, что не может захватить.

Дальнейший прогресс в мирных переговорах невозможен до тех пор, пока Украина не выполнит требования Кремля по выводу украинских войск из Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, которого цитирует ТАСС.

«Пока [Украина] не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов [переговоров], но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем дело», - заявил он.

При этом Ушаков почему-то выразил уверенность, что Украина все же обязательно передумает и просто так отдаст России свою самую укрепленную часть территории.

«Они знают на Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают», - подчеркнул помощник Путина.

