закрыть
10 мая 2026, воскресенье, 15:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кремле жалко попытались поставить ультиматум Украине

9
  • 10.05.2026, 14:45
  • 2,488
В Кремле жалко попытались поставить ультиматум Украине

Россия требует то, что не может захватить.

Дальнейший прогресс в мирных переговорах невозможен до тех пор, пока Украина не выполнит требования Кремля по выводу украинских войск из Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, которого цитирует ТАСС.

«Пока [Украина] не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов [переговоров], но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем дело», - заявил он.

При этом Ушаков почему-то выразил уверенность, что Украина все же обязательно передумает и просто так отдаст России свою самую укрепленную часть территории.

«Они знают на Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают», - подчеркнул помощник Путина.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров