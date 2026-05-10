«Ощущение, что находишься на слете самых голодных» 10.05.2026, 15:12

Белорусы рассказали, что их больше всего раздражает в кинотеатрах.

Киноманы твердят, что настоящие эмоции от фильма можно получить только во время просмотра в кинотеатре: большой экран, мощный звук и все такое. Так-то оно так, но, как обычно, есть риски и нюансы: аромат соседского попкорна, шумная компания подростков двумя рядами выше, светящиеся экраны чужих смартфонов и прочие прелести коллективного досуга в закрытом помещении. Журналисты попросили читателей Onlíner рассказать, что их бесит в современных кинотеатрах.

«Ощущение, что находишься на слете самых голодных»

Абсолютным лидером в списке кинотеатральных раздражителей у наших читателей стала чужая еда. С одной стороны, ожидаемо, с другой — парадоксально: кинотеатры и попкорн давным-давно даже на уровне ассоциаций стали как инь и ян, как телевизор и пульт. Большинство из тех, кто поделился с нами мнением, бесит в первую очередь резкий аромат снеков и их шуршащая упаковка.

— Люди как будто идут в кинотеатры только поесть, выпить и громко поговорить. Стандартные напиток и попкорн — это классика. Но когда люди идут с пивом, шампанским, чипсами, снеками и еще кучей всего, и в процессе фильма ты слышишь эти шумы, хрусты, открывания банок… Очень люблю кинотеатры, но не люблю людей в них.

— Кинотеатр не место для еды. Хруст, чавканье, шебуршение упаковками, вонь: вы жрать пришли или смотреть кино? Мороженое еще, может, и сойдет.

— Прием пищи. Ощущение, что не в кинотеатре находишься, а на слете самых голодных. В течение всего сеанса несмолкаемый фон хруста чипсов или попкорна, шелест шоколадной фольги.

— Давно в кино не был, но последние разы было ощущение, что я в столовой, а не в кинотеатре. Все только и делали, что хомячили попкорн, шуршали обертками, открывали бутылки с газировкой…

— Всеобщий психоз чавканья и распития напитков. Хочу смотреть фильм, а не слушать отрыжку от «Фанты», вонь всевозможных чипсов и всего остального, что пихают в рот.

— Понятно, можно взять с собой напитки, воду. Но когда рядом сидят и хрустят чипсами... Так я возьму с собой из дому пельмешек и буду их наворачивать.

«Еда в кинобаре стала дороже сеанса в кино»

Немалое количество людей, как выяснилось, бесит не столько еда на сеансе, сколько ассортимент и цены на нее в кинотеатрах: попкорн, по мнению читателей, стал слишком уж дорогим, какие-то условно полезные снеки — редкостью. К слову, упомянутые чуть выше пельмешки (да и любую другую «магазинную» еду) принести из дома не факт что получится. В некоторые кинозалы не пускают со своими закусками, что тоже многих зрителей крайне возмущает.

— Раздражает то, что некоторые кинотеатры не пускают со своими чипсами или начос, но заставляют покупать такие же начос в своих точках продажи втридорога. Зачастую приходится вступать в конфликт.

— С тем, что в кинотеатрах едят в залах, я уже смирилась, бороться со смесью традиций и маркетинга бесполезно. Но как же бесит, что в «общепите» кинотеатра нельзя купить хоть что-то не такое вредное, как их нынешние закуски. У меня нет цели запрещать своему ребенку вместе с друзьями что-то жевать в кино, но у меня глаз дергается от того, что нет никакого выбора, кроме поедания этого мусора (не знаю, как назвать по-другому). Можно же в дополнение ко всему остальному продавать орешки и сухарики без «химозной» глазури, конфеты из шоколада, хлебцы.

— Дорогой попкорн, который давно не жарят на месте, а везут тюками — и он сырой.

— Бесит то, что еда в кинобаре стала дороже сеанса в кино.

— Цены в прикинотеатровых «кормушках» огорчают настолько, что даже прощаешь всем хрустящим их выбор.

— 15 рублей за попкорн при себестоимости в 2 копейки: кинотеатры, вы серьезно?

А много кого раздражают, собственно, все те высказывания, что вы прочитали до этого. Мы получили немало писем и от самих «жрунов» (это самый вежливый вариант из тех, какими их обзывали остальные), которым строгие киноманы запрещают вдоволь хрустеть чипсами.

— Бесят люди, которых бесит, что кто-то в кинотеатре кушает. Кинотеатр — идеальное место для того, чтобы покушать.

— В автобусе жрать неприлично, а в кинозале — надо. Даже в подлокотниках у каждого есть углубление для «кормушки».

«Девушка повернулась к подругам и сказала: «Я буду комментировать все»

Не менее сильно белорусов в кинотеатрах раздражают шумные соседи по залу, что тоже ожидаемо. Здесь досталось всем: и детям, и подросткам, и взрослым, которые любят комментировать происходящее на экране (а иногда и вбрасывать спойлеры к тому, что еще не произошло).

— Людям кажется, что они разговаривают тихо и никто их не слышит. А слышат, и даже очень. Помню, как на «Графе Монте-Кристо» девушка сидела через кресло от меня и рассказывала парню, что сейчас должно произойти (видимо, начитанная), тем самым спойлерила всем окружающим.

— Худший спойлер в моей жизни случился еще до начала фильма. Девушка в ряду за мной повернулась к подругам и честно призналась: «Я буду комментировать все». Знаете, есть люди, которые бросают слова на ветер, но эта девушка оказалась человеком железной воли и пугающей честности.

— Бесят шутники, которые вкидывают шутки в тихие моменты фильма и думают, что они охренеть какие смешные.

— Раздражают люди, которые во время киносеанса отвечают на звонки по мобильному телефону. А также родители, которые берут с собой маленьких детей, которым это кино не интересно. Дети шумят, разговаривают. Иногда им родители дают телефон поиграть с включенным звуком.

— Если громко ведут какие-то свои беседы, это реально напрягает. Очень люблю ходить в кинотеатры, при этом я понимаю, что буду там не один. Многое готов простить тем, кто сидит рядом: кто-то может громко хрустеть попкорном, громко открывать напиток, даже смеяться с каких-то моментов в фильме, но когда начинают трындеть… Стараюсь сразу вмешаться и объяснить им, что они мешают.

— За последние годы у меня ни один киносеанс не обошелся без таких кинокритиков, обсуждателей и просто разговаривателей. Кто-то сподобляется до шепота, но вряд ли это компромисс.

— Бесит, когда приводят маленьких детей, которые через минут 5—10 начинают капризничать. Обычно через полчаса такие семьи уходят из зала. Но фокус на фильме уже потерян.

Отдельно некоторые читатели отмечали такой момент: на болтунов даже пожаловаться некому так, чтобы не тратить время и нервы на самостоятельное решение конфликта. Кинотеатрам стоит задуматься над «тревожными кнопками»?

— Не нравится, когда подростки громко смеются и комментируют во время просмотра и нет ответственных лиц в зале, чтобы решить этот вопрос. Раньше были сотрудники, которые следили за соблюдением тишины.

— Бесит то, что приходится самому успокаивать шумных посетителей, так как администрации откровенно на***ть на все. «Идите ищите администратора, и администратор примет меры». Класс, я должен терять сюжет фильма, подниматься, идти кого-то искать и так далее.

«Необходимо ввести правило не пускать опоздавших»

Похоже, очень многие с радостью проголосовали бы за то, чтобы в кинотеатрах тоже ввели «правило третьего звонка»: настолько много человек пожаловалось на «опоздунов», протискивающихся по рядам уже в разгар завязки фильма.

— Бесит то, что почти всегда сеанс начинается, а процентов 15 зрителей только приходят. Пробуют занять свои места, и о том, что их нужно пропускать другим, они не задумались. Может, как-то ограничить вход после начала?

— Довольно противно, когда люди опаздывают на сеанс от 10 минут и больше, а потом начинают лезть через ряды, отвлекая от просмотра других зрителей. Просто необходимо ввести правило не пускать всех, кто опоздал больше чем на 10 минут.

— Подбешивают «опоздуны», которые не могут явиться на сеанс вовремя, а потом в потемках маячат перед носом, когда ищут свои места. Но тут скорее дело в воспитании…

«Проектировщики залов не ставят себя на место гостей»

Современные кинозалы чаще стали проектировать так, чтобы дать зрителям максимум комфорта: уже и кроватями перед экраном никого не удивишь даже в Минске. Но тут речь скорее идет про VIP-уровень, переплачивать за который готовы далеко не все. В стандартных залах на сотню-другую зрителей по-прежнему можно упереться коленями в спинку впереди стоящего кресла, напороться на соседский локоть или два часа смотреть не фильм, а на чей-то затылок — что, конечно, тоже многих бесит.

— Старые кинотеатры с неудобными сиденьями и узкими проходами, где сложно поместиться с сумкой и коленями. Отсутствие крючков для сумки/рюкзака. Весь сеанс держишь на коленях или на полу.

— Проектировщики или дизайнеры залов иногда не пытаются поставить себя на место гостей. Например, в одном из кинотеатров есть зал с двумя рядами пуфиков. Второй ряд расположен выше первого и спереди огорожен стеклянной прозрачной перегородкой с перилами, перегораживающими экран. Странное решение. А выше такая же прозрачная перегородка, отделяющая третий ряд, через которую весь второй ряд как на ладони. При этом на втором ряду высоким людям сложно вытянуть ноги, так как спереди перегородка, а по диагонали нельзя: впритык находятся люди с других пуфиков.

— Больше всего бесит маленькое расстояние между рядами кресел (у меня рост 193 сантиметра).

— Бесит то, что постоянно пинают ногами спинку кресла сидящие сзади посетители. Мне так «везет» всегда.

— Слишком большие залы, даже в VIP соседи сидят слишком близко и отвлекают от просмотра.

«Пять тонн рекламы перед началом фильма»

Про опаздывающих зрителей уже поговорили, а что насчет опоздания самих фильмов? Вроде все уже давно привыкли, что чисто технически кино стартует минут на 10—15 позже, чем заявлено в расписании, — из-за трейлеров и рекламных роликов. Но все равно бесит.

— Сеансы начинаются не в установленное время согласно расписанию, что является нарушением (трейлеры необходимо показать до начала сеанса).

— Буквально пять тонн рекламы и трейлеров минут на 15 перед началом фильма, на который человек пришел вовремя к началу, к заявленному на билете времени. Причем так и у нас, и в РФ: в последний раз был в прошлом месяце в кинотеатре Смоленска.

— Реклама товаров и услуг перед показом фильма. Не трейлеры фильмов, а именно реклама. Я, извините, не телевидение или YouTube бесплатно смотрю, а деньги заплатил за просмотр фильма.

Что еще бесит белорусов в кинотеатрах?

Довольно частый и емкий ответ на этот вопрос: «Люди». Из небанальной конкретики, которая мелькала в подробностях: «Бесят девушки с длинными волосами, свисающими на чужую территорию». Один из читателей вспомнил, как во время сеанса сосед по залу дымил вейпом, другому кто-то из компании подростков забросил ноги на изголовье кресла. То и дело загорающиеся в темном зале экраны телефонов тоже уже почти данность, и далеко не самая приятная.

Еще одна довольно популярная жалоба на кинотеатры звучит так: «Нечего смотреть». Ее уже, пожалуй, надо переадресовывать киностудиям и дистрибьюторам фильмов, но одну из подробных цитат не можем не привести здесь:

— Не радует довольно ограниченный репертуар. Я не поклонник Marvel, а из мультфильмов вырос. Для меня осталось очень мало интересных фильмов. Для детей, может, кинотеатры еще и остаются актуальными, но, если у человека дома есть большой современный телевизор с доступом ко всем фильмам, которые есть в интернете, идти в кинотеатр можно только ради компании людей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com