Российский Энгельс затопило фекалиями 2 10.05.2026, 15:56

В городе уже полторы недели продолжается коммунальный коллапс.

В российском Энгельсе Саратовской области уже полторы недели продолжается коммунальный коллапс: после поломки главного коллектора город заливает канализационными стоками и фекалиями, сообщает «Диалог.UA».

Почти 200 тысяч человек остались без воды на майские праздники. В городе ввели режим ЧС. Авария произошла 29 апреля на улице Менделеева. Сначала власти отключили воду в части города, но ситуацию ухудшили сильные дожди. После этого дворы и первые этажи домов начало заливать грязной водой.

Примечательно, что авиабаза «Энгельс-2» в Саратовской области является важнейшим стратегическим объектом России и одной из крупнейших баз бомбардировщиков. Именно отсюда взлетают самолеты, которая пускают крылатые ракеты по Украине.

Без воды

Жителям рекомендовали пить только кипяченую или бутилированную воду. Коммунальщики предупредили, что пока напора нет, отходы нельзя сбрасывать в унитазы и раковины: без воды они будут скапливаться в трубах и могут вызвать новые локальные засоры.

Власти заявляют, что организовали подвоз питьевой и технической воды, а работы по очистке коллектора и откачке воды ведутся круглосуточно. Сроки полного завершения работ остаются неясными.

Военный тыл

Энгельс известен авиабазой, откуда российская стратегическая авиация участвует в ударах по Украине. На фоне войны город столкнулся с базовым коммунальным коллапсом: канализация не выдержала, вода исчезла, а жители оказались заложниками изношенной инфраструктуры.

