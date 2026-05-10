Белорусскую монету продают за $5500
- 10.05.2026, 16:44
Стало известно, чем она особенна.
Белорусскую монету выставили на продажу за $5500. Объявление на eBay заметил Myfin.by.
Такую сумму просят за памятную золотую монету Беларуси, посвященную 50-летию образования ООН.
Ее ввели в обращение 27 декабря 1996 года. Это первая белорусская памятная монета. Ее номинал – Br1.
На сайте Нацбанка указана стоимость – Br481,85, но монет нет в наличии.
Чеканил их Королевский монетный двор «Ройял Минт» (Лондон) в рамках международной монетной программы.
Всего по заказу Нацбанка изготовили 5000 золотых монет. Основная часть тиража была реализована на международном нумизматическом рынке.
Новые монеты в кассах Нацбанка
Новые памятные монеты номиналом Br1 и Br10 поступят в кассы Нацбанка 12 мая. Речь о «Вароне шэрай» из серии «Птушка года».
Монеты имеют две вариации и отчеканены качеством: серебряные – «пруф», медно-никелевые – «пруф-лайк».
Стоимость:
медно-никелевых номиналом Br1 – Br40
серебряных номиналом Br10 – Br320.
Приобрести их можно будет в Минске по улице Толстого, 6.
По данным Нацбанка, тираж серебряных монет составляет 2000 штук, медно-никелевых – 7000.