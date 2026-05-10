Белорусскую монету продают за $5500 10.05.2026, 16:44

Стало известно, чем она особенна.

Белорусскую монету выставили на продажу за $5500. Объявление на eBay заметил Myfin.by.

Такую сумму просят за памятную золотую монету Беларуси, посвященную 50-летию образования ООН.

Ее ввели в обращение 27 декабря 1996 года. Это первая белорусская памятная монета. Ее номинал – Br1.

На сайте Нацбанка указана стоимость – Br481,85, но монет нет в наличии.

Чеканил их Королевский монетный двор «Ройял Минт» (Лондон) в рамках международной монетной программы.

Всего по заказу Нацбанка изготовили 5000 золотых монет. Основная часть тиража была реализована на международном нумизматическом рынке.

Новые монеты в кассах Нацбанка

Новые памятные монеты номиналом Br1 и Br10 поступят в кассы Нацбанка 12 мая. Речь о «Вароне шэрай» из серии «Птушка года».

Монеты имеют две вариации и отчеканены качеством: серебряные – «пруф», медно-никелевые – «пруф-лайк».

Стоимость:

медно-никелевых номиналом Br1 – Br40

серебряных номиналом Br10 – Br320.

Приобрести их можно будет в Минске по улице Толстого, 6.

По данным Нацбанка, тираж серебряных монет составляет 2000 штук, медно-никелевых – 7000.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com