10 мая 2026, воскресенье, 17:00
Вот настоящий путинский парад 9 мая

  • Дмитрий Глуховский
  • 10.05.2026, 16:33
Вот настоящий путинский парад 9 мая

Пять часов вы едете вдоль человеческой цепи, которая не прерывается нигде.

Представьте: вы едете из Москвы на машине со скоростью в 100 километров в час – а на обочине стоят люди, взявшись за руки, цепью. Пять часов вы едете вдоль человеческой цепи, которая не прерывается нигде. Пятьсот с лишним километров. До границы с Украиной. В цепи стоят 350 тысяч человек.

Это люди, убитые на войне с Украиной – и только с российской стороны. Это те убитые, имена которых известны и чьи смерти подтверждены.

Представьте, что вы можете остановиться в любом месте вашей пятичасовой поездки к украинской границе и увидеть и узнать каждого из этих людей.

Вот настоящий путинский парад 9 мая.

Дмитрий Глуховский, «Фейсбук»

