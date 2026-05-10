В озере Шотландии нашли рукотворный остров возрастом 5000 лет 10.05.2026, 17:30

Фото: University of Southampton

Он старше Стоунхеджа.

Во многих озерах Ирландии, Шотландии или Уэльса встречаются так называемые кранноги - небольшие искусственные острова. Точные причины их создания неизвестны, но они использовались разными поколениями, начиная с неолита и заканчивая железным веком и далее.

Как пишет IFLScience, в новом исследовании ученые из Университета Саутгемптона и Университета Рединга изучили кранног в озере Бхоргастейл на острове Льюис.

В течение нескольких лет анализа с использованием традиционных методов раскопок, бурения, геодезических работ и радиоуглеродного датирования исследователи смогли восстановить различные этапы развития острова. Они установили, что он старше некоторых из самых известных памятников Британских островов, таких как Стоунхендж.

Археологи смогли зафиксировать остров как над, так и под водой как единую, непрерывную структуру. В ходе полевых работ под каменным покрытием острова была обнаружена слоистая конструкция из дерева и хвороста, а также сотни фрагментов неолитической керамики в окружающей воде.

По мнению ученых, изначально это была круглая деревянная платформа диаметром около 23 метров, покрытая хворостом. Затем, примерно 2000 лет спустя, в среднем бронзовом веке, был добавлен еще один слой хвороста и камня, после чего еще через 1000 лет произошла следующая фаза активности. Остров некоторое время был соединен с береговой линией каменной дамбой, но сейчас она находится под водой.

Археологи также обнаружили на этом месте сотни фрагментов неолитической керамики – чаш и кувшинов.

«Хотя мы до сих пор точно не знаем, зачем были построены эти острова, ресурсы и труд, необходимые для их строительства, указывают не только на сложные сообщества, способные на такие подвиги, но и на огромное значение этих мест. Большое количество керамики, часто все еще содержащей остатки пищи, и обработанного камня, найденного на островах и вокруг них, свидетельствует об их использовании для коллективных занятий, таких как приготовление пищи или пиршества», – пояснила в своем заявлении доктор Стефани Бланкшайн, ведущий автор исследования.

