Белорусам понадобятся зонтики и терпение 10.05.2026, 17:48

Синоптики рассказали о погоде на 11–17 мая.

Погоду на предстоящую неделю можно охарактеризовать не иначе как требующую терпения.

Грозы, шквалы и ливни – вот что ждет белорусов в ближайшую семидневку, рассказал в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

Зато температура вернется в климатическое русло, а посевы дождутся желанной влаги.

Погода в начале недели

Область высокого атмосферного давления определит погоду в Беларуси в начале предстоящей недели. В понедельник днем по западу страны пройдут дожди с грозами. На остальной территории осадков не ожидается. Ветер будет теплым.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +9°С. Днем – от +12 до +17°С. В южных и юго-западных регионах столбики термометров поднимутся до +18…+23°С.

Во вторник циклон с центром над странами Балтии принесет в Беларусь неустойчивую, ненастную погоду. И начнутся дожди, грозы и порывистый ветер. Ночью и утром возможен слабый туман. В темное время суток температура воздуха составит от +7 до +12°С. Днем будет от +12 до +23°С.

В среду продолжатся дожди с грозами и порывистый ветер. Ночью будет от +3 до +7°С. Днем – от +10 до +17°С.

Прогноз на четверг и пятницу

Еще одна порция дождей с грозами придет в нашу страну вместе с атмосферными фронтами с южных широт. Интенсивнее всего они проявятся на востоке страны.

Ночная температура воздуха в четверг составит от +4 до +9°С. Днем ожидается от +9 до +15°С.

В пятницу дожди придут уже с Балтики. Будет пасмурно, долгих ливней не ожидаются. Зато ветер будет холодным. Ночью обещают от +6°С на западе до +12°С на востоке. Днем комфортно – от +16 до +21°С.

Чего ждать в выходные

По заверениям синоптика Рябова, в выходные станет теплее, а дожди будут менее интенсивными. Вероятность гроз сохранится.

Ветер юго-западный, умеренный. Ночью – от +7 до +13°С. Днем термометры покажут от +16 до +21°С.

В воскресенье погода останется такой же, но температура повысится.

Ночью ожидается от +9 до +15°С, днем – от +18 до +23°С с севера на юг.

Предупреждение для водителей: из-за тумана видимость составит до 500 м.

