В Германии отреагировали на странную идею Путина о переговорах с ЕС 10.05.2026, 18:17

В Берлине скептически отнеслись к предложению Кремля сделать Герхарда Шредера посредником.

В Берлине не в восторге от идеи Кремля назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера главным представителем ЕС на переговорах с РФ о мире в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного представителя немецкого правительства.

Издание напоминает, что президент Европейского совета Антонио Кошта не так давно выразил убеждение, что у Евросоюза есть «потенциал» для переговоров с Россией о будущей архитектуре безопасности в Европе. Вчера Владимир Путин заявил, что Шредер был бы лучшим посредником, если бы такие переговоры действительно начались.

Комментируя это заявление российского диктатора, неназванный собеседник Reuters отметил, что предложение Кремля не является убедительным, поскольку Москва не отошла от своих максималистских требований. По его словам, первым тестом на способность России к переговорам станет готовность Москвы продлить трехдневное прекращение огня, которое продолжается сейчас.

Кроме того, представитель немецкого правительства добавил, что Путин выдвинул ряд ложных предложений, направленных на раскол западного альянса. Учитывая это, Берлин не видит никаких признаков заинтересованности Москвы в серьезных переговорах.

Кто такой Герхард Шредер

Герхард Шредер был канцлером Германии в 1998–2005 годах и стал одним из ярчайших символов пророссийской политики в Западной Европе. Во время своего пребывания в должности он активно продвигал энергетическое партнерство с РФ, что привело к значительной газовой зависимости ФРГ. Сам Шредер был тем, кто продвинул идею строительства печально известного «Северного потока», подписав соответствующее соглашение с Владимиром Путиным буквально за несколько недель до своей отставки в 2005 году.

После завершения политической карьеры Шредер быстро перешел на работу в российские энергетические компании. Всего через несколько недель после отставки с поста канцлера он возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, а впоследствии занимал топ-посты в наблюдательных советах «Газпрома» и «Роснефти». За эту «работу» он получал космические зарплаты, которые критики считали «оплатой» за его пророссийскую деятельность во время канцлерства.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Шредер осудил агрессию как «ошибку», но сохранял близкие отношения с Путиным и отказывался дистанцироваться от него. Он пытался выступать неофициальным посредником, критиковал «демонизацию» России, призывал к возобновлению энергетического сотрудничества и считал, что Запад и США сорвали возможные мирные соглашения весной 2022 года.

