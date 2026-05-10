10 мая 2026, воскресенье, 19:32
В Минске предлагают арендовать помещения за 0 рублей

  • 10.05.2026, 18:58
Будущим арендаторам придется выполнить одно нестандартное условие.

В столице можно бесплатно снять недвижимость. Об этом пишут «Минск-Новости».

И такое возможно.

Правда, будущим арендаторам придется выполнить одно нестандартное условие.

Сразу несколько десятков объектов недвижимости в столице можно арендовать за 0 рублей.

Главное условие – оформить договор обязательства по созданию рабочих мест.

«Это делается для сокращения количества неиспользуемого имущества и оказания поддержки представителям малого и среднего предпринимательства», – пояснила начальник отдела по использованию государственного имущества комитета «Минскгоримущество» Наталья Кухарчук.

Всего в городе готовы передать 21 объект недвижимости общей площадью 2157,3 м2.

Все бесплатные помещения находятся в собственности Минска.

«Специалисты комитета совместно с балансодержателями объектов ежемесячно анализируют информацию о свободных площадях, невостребованных на условиях аренды», – заявила чиновница.

Позже составляют список тех помещений, которые готовы отдать в безвозмездное пользование, но с обязательством создать рабочие места.

«Перечень такой недвижимости ежемесячно актуализируется», – заметила Кухарчук.

Это могут быть абсолютно разные объекты: как по функциональному назначению, так и по своему техническому состоянию.

Не все из них в полном порядке: в некоторых нужен ремонт. В других же можно работать сразу.

В аренду за 0 рублей в основном предлагаются изолированные помещения. Их площадь – от 12,3 до 316,3 м2.

Они находятся в подвалах, на первых-вторых этажах жилых домов на территории практически всех районов столицы.

Полную информацию по этим и другим объектам и алгоритм их предоставления в безвозмездное пользование можно найти на официальном интернет-портале Мингорисполкома на баннере «Бизнес-портал Минска».

