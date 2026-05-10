В Минске пройдет трехдневный фестиваль огня 10.05.2026, 18:26

Фото: Tochka.by

Гвоздем программы станет огненная сага «KРЭСIВА».

Минский фестиваль огня организуют в столичном зоопарке с 22 по 24 мая, информация об этом появилась на сайте учреждения.

Организаторы обещают новый формат семейного отдыха. Днем планируется анимация, мастер-классы, квизы и розыгрыши, а вечером проведут полуторачасовые огненные перформансы.

В фестивале примут участие ряд фаер-групп, а гвоздем программы станет огненная сага «KРЭСIВА». Также обустроят интерактивные зоны, предусмотрены танцевальная программа и призы от партнеров.

Фестиваль будет работать с 10:00 до 23:00.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com