В Минске пройдет трехдневный фестиваль огня
- 10.05.2026, 18:26
Гвоздем программы станет огненная сага «KРЭСIВА».
Минский фестиваль огня организуют в столичном зоопарке с 22 по 24 мая, информация об этом появилась на сайте учреждения.
Организаторы обещают новый формат семейного отдыха. Днем планируется анимация, мастер-классы, квизы и розыгрыши, а вечером проведут полуторачасовые огненные перформансы.
В фестивале примут участие ряд фаер-групп, а гвоздем программы станет огненная сага «KРЭСIВА». Также обустроят интерактивные зоны, предусмотрены танцевальная программа и призы от партнеров.
Фестиваль будет работать с 10:00 до 23:00.