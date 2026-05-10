Дроны остановили армию Путина 10.05.2026, 18:46

Российские войска не могут прорвать украинскую оборону.

Несмотря на заявления Кремля о «неизбежной победе» в войне с Украиной, российская армия фактически увязла на фронте. Как пишет The New York Times, российские войска до сих пор не могут решить ключевую проблему современной войны: как осуществлять масштабные прорывы в условиях тотального доминирования дронов на поле боя.

Издание отметило, что хотя российский диктатор Владимир Путин пытался убедить президента США Дональда Трампа, что его войска движутся к неизбежной победе, ситуация на поле боя свидетельствует об обратном. После успехов в конце прошлого года российская армия практически остановилась, а на некоторых участках даже потеряла территории.

По оценке NYT, если темпы продвижения, которые Россия демонстрирует в этом году, сохранятся, ей понадобится более трех десятилетий, чтобы полностью захватить Донбасс – а именно это Кремль назвал условием завершения войны.

В то же время, как предполагают в издании, это замедление может быть временным из-за сезонного фактора. Российские войска обычно активизируются летом благодаря лучшей погоде и более густой растительности, которая обеспечивает лучшее укрытие от дронов. Украинские чиновники на днях предупреждали, что российские войска готовятся к новым наступлениям и усилили активность вдоль всей линии фронта.

Главная проблема – дроны

Как говорится в материале, Россия вступает в эту фазу с рядом серьезных проблем. В частности, в этом году российские силы потеряли доступ к спутниковому интернету Starlink, который использовался для координации дронов. К тому же ограничения работы Telegram, введенные Кремлем в рамках контроля над интернетом, создали трудности для коммуникации между воинскими подразделениями.

Главная же нерешенная проблема для нее – как осуществлять крупные прорывы на поле боя, насыщенном дронами, отметило издание. Ведь времена, когда солдаты массово прорывались через фронт на бронетехнике, в основном остались в прошлом.

«Теперь противостояние между Киевом и Москвой все больше сводится к разработке лучших дронов и более эффективных средств защиты от них. На отдельных участках фронта Украина в последние месяцы получила преимущество благодаря быстрому развитию технологий, производства и тактики. Но Россия активно пытается догнать Украину, создавая более масштабные беспилотные силы после запуска элитного подразделения дронов под названием «Рубикон»», – пишет издание.

Отмечается, что дроны заставили российские войска изменить стратегию. Теперь они пытаются постепенно проникать на территорию небольшими группами солдат, часто пешком. Это привело к расширению «серой зоны» – территории, где присутствуют войска обеих сторон и контроль над которой остается неопределенным.

«Лучшее, что они могут сделать, – это использовать тактику инфильтрации и атаковать сети поддержки, находящиеся достаточно далеко за линией фронта, – атакуя украинские команды беспилотников и логистическую поддержку. Но это не приводит к быстрым успехам. Они как будто застряли», – сказала старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Дара Масикот.

Она предположила, что Россия, не имея возможности захватывать большие территории, возможно, считает лучшей стратегией постепенное продвижение. Мол, это позволяет ей избегать масштабных операций, которые могут провалиться и поставить под сомнение перспективы победы.

Темпы продвижения России

Замедление темпов продвижения России в этом году подтверждают три организации, отслеживающие ситуацию на фронте: Институт изучения войны, Black Bird Group и DeepState.

Две из этих организаций сообщили, что были месяцы, когда Россия теряла больше территорий, чем захватывала, хотя все более расширяющаяся «серая зона» приводит к разным трактовкам того, что считать захваченной территорией.

Ничтожные успехи России за последние три месяца, по статистике Black Bird, стали худшим результатом на поле боя в Украине с 2023 года.

Потери России

Эти крайне ограниченные достижения стоили России огромных потерь, отмечают журналисты. По оценкам российских изданий Mediazona и Meduza, к концу прошлого года в войне погибли примерно 352 тысячи российских солдат. Это более чем в шесть раз превышает количество американских военных, погибших во время войны во Вьетнаме.

По сообщениям американских и европейских чиновников, на фоне роста потерь Россия в первые месяцы года также не выполнила планы по набору новобранцев, и это порождает вопрос о том, как долго Кремль сможет поддерживать войну без нового непопулярного призыва.

Сколько территории захватила Россия

В течение большей части прошлого года тактика малых групп приносила России результаты, хотя и медленно. По данным Black Bird, в течение 2025 года российская армия захватила 1768 квадратных миль территории в Украине (4579,12 кв. км) – площадь, немного превышающую размер американского штата Род-Айленд.

На отсутствие особых успехов России указывает и то, что она годами ведет бои за Покровское и Часов Яр, но линия фронта до сих пор фактически проходит через эти населенные пункты, что подчеркивает общий застой на поле боя.

Проблемы в украинской армии

Как отметило издание, у украинской армии также есть проблемы, в частности хроническая нехватка личного состава и высокий уровень дезертирства. Дроны помогают ей сдерживать продвижение более многочисленной российской армии, но когда Россия теряет территории, они обычно переходят в «серую зону», а не возвращаются под полный контроль Киева.

«Многие факторы, сдерживающие российское наступление, одновременно осложняют ситуацию и для Украины», – сказал военный аналитик финской Black Bird Эмиль Кастехельми.

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина стремится к тому, чтобы потери России ежемесячно составляли не менее 50 тысяч солдат, мол, это создаст для врага такие «потери, которые он не способен выдержать» и «заставит к миру силой». Сейчас потери оккупантов составляют примерно 35 тысяч в месяц.

Оккупанты готовят новое наступление

Недавно в СМИ появилась информация, что в последнее время активность России на Донбассе возросла, что может свидетельствовать об ускорении наступления. Украинский офицер Максим Бакулин рассказал, что российские операции по инфильтрации стали более эффективными.

По его словам, около трех недель весенняя растительность позволяет российским войскам передвигаться скрытно, а более сухая погода дает возможность снова использовать мотоциклы вместо передвижения пешком.

Пока «массированного наступления» нет, сказал Бакулин, но «все об этом говорят, это может произойти».

