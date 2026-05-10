Бойцы ВСУ ударили по логистике оккупантов в Запорожской области

Разгромлена колонна военной техники РФ.

Бойцы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE 17-го армейского корпуса нанесли удар по логистике оккупантов в Запорожской области.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», дрон-камикадзе «Булава» попал в российский топливозаправщик, после чего вспыхнул мощный пожар.

«Булава» - украинский дрон-камикадзе средней дальности, разработанный украинской компанией DEVIRO. Представлен на международной выставке Eurosatory 2024 в Париже.

Беспилотник является аналогом российского «Ланцета», имея такой же размах крыльев в виде буквы Х, и разработан для высокоточной ликвидации целей.

Он оснащен оптической станцией с тепловизионными каналами, что позволяет работать днем и ночью, а также современными технологиями машинного зрения для обнаружения целей даже в условиях плохой видимости.

Дрон может действовать под управлением оператора, автономно по координатам или в паре с другим беспилотником.

Он устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы противника и способен использовать ретрансляцию сигнала для увеличения радиуса действия.

«Булава» успешно применялась для уничтожения российской техники, включая зенитные установки и танки, демонстрируя свой новый потенциал в современных военных операциях.

В результате взрыва и пожара были уничтожены топливозаправщик, два грузовика и легковой автомобиль противника.

