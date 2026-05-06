Экс-посол Армении в России: Лукашенко и Путину пора к этому привыкать

Степан Григорян

Ереван идет в Европу.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван не позволит превратить страну в «губернию» и не будет управляться так, как Беларусь. В Минске на эти слова отреагировали нервной тирадой МИД, что лишь подчеркнуло болезненность сравнения режима Лукашенко с вассалом Кремля.

Почему слова Алена Симоняна так болезненно ударили по режиму Лукашенко?

Сайт Charter97.org попросил прокомментировать происходящее одного из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшего депутата Верховного Совета республики и экс-посла Армении в России Степана Григоряна:

— Во-первых, я бы хотел рассматривать два заявления Министерства иностранных дел Беларуси в одном контексте. Эти слова Ален Симонян сказал примерно за два-три дня до саммита. Вы знаете, 4 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, а 5 мая — саммит Евросоюз — Армения.

Ален Симонян сделал это заявление еще до саммита, в связи с тем, что Россия начала вводить против Армении очень жесткие торговые ограничения. Не буду сейчас углубляться, это отдельная тема, но это была сильная попытка наказать Армению.

Например, у нас есть Jermuk Group — компания, которая поставляет в Россию минеральную воду Jermuk. Было отозвано более полутора миллионов бутылок. Это серьезная санкция. Есть и другие ограничения, связанные, в частности, с компанией Wildberries. И Ален Симонян отреагировал абсолютно адекватно.

Он четко сказал, что Армения не станет губернией. Мы сделаем все, чтобы этого не произошло. Почему Россия так действует? Она фактически говорит: не принимайте саммит Европейского союза в Ереване. Если принимаете — мы вас будем наказывать.

И вторая часть его высказывания была о том, что мы не позволим делать с Арменией то же, что Россия делает с Беларусью.

Почему я объединяю это с тем, что произошло на саммите? Потому что правительство Армении официально пригласило туда Светлану Тихановскую. Это показывает позицию Армении в отношении демократии и автократов, которые преследуют демократов.

На оба этих события — заявление Алена Симоняна и участие Тихановской в саммите — очень болезненно отреагировал белорусский МИД. Вызвали временного поверенного в делах Армении в Минске и, грубо говоря, отчитали, вручили ноту протеста. А позже последовала вторая реакция — уже по поводу слов Алена Симоняна. Там было сказано, что это «некорректное высказывание», что «Беларусь независима, что она якобы «сама ведет стратегическое партнерство с Россией».

Но такие сказки можно рассказывать кому угодно, только не нам. Все знают, что Лукашенко находится на внешнем управлении со стороны Кремля. Это не такой большой секрет.

Важно другое: белорусский МИД очень болезненно отреагировал на оба события. Но они заслуживают этой критики. И, конечно, я приветствую то, что правительство Армении нашло в себе силы и принципиальность занять такую позицию.

— В Ереване собрались лидеры Европы и президент Украины Владимир Зеленский — в стране, которую Москва долго считала своим союзником. Стал ли этот саммит личной пощечиной Путину и означает ли он, что Армения уже необратимо уходит из российской орбиты? Как теперь могут развиваться отношения Еревана и Москвы?

— Спасибо за вопрос. В нем есть очень важная часть — необратимость движения Армении в сторону евроинтеграции.

Этот вопрос есть у всех нас. Мы поддерживаем политику нашего правительства в сторону евроинтеграции, но многие сторонники этого курса говорят: заморозить участие в Договоре о коллективной безопасности недостаточно, надо выходить из ОДКБ. Потому что если ты не выходишь из ОДКБ, теоретически можешь побежать назад. Но я утверждаю: после того как правительство Армении провело саммит Европейского политического сообщества, после того как президент Зеленский приехал в Армению, назад шаги делать уже невозможно. Эти события делают процесс движения в сторону евроинтеграции необратимым.

Реакция России уже очень жесткая. Если посмотреть последние два-три дня, почти все материалы посвящены критике правительства Армении и лично Никола Пашиняна.

Два дня назад Дмитрий Медведев, бывший президент России, фактически лично оскорблял Пашиняна и Зеленского в соцсетях. Это показывает, насколько болезненно в России все восприняли.

Но я хочу сказать другое: им пора привыкать. Армения больше не союзник России. Россия в 2020-м и 2023-м годах предала Армению, не защитила ее.

Не защитили — значит, вы не союзники. И сейчас не надо обижаться и говорить: как это Армения, союзник, делает такие шаги? Мы давно не союзники — с 2020 года. Россия сама приняла это решение и де-факто разорвала союзнические отношения с Арменией. Поэтому пусть привыкают к таким шагам армянского правительства.

— Что теперь будет с ОДКБ и ЕАЭС? Могут ли Путин и Лукашенко в итоге остаться там фактически вдвоем?

— Я бы разделил эти две организации. И в ОДКБ, и в Евразийском экономическом союзе доминирует Россия. Но ОДКБ относится к военно-стратегической безопасности.

Здесь Армения заморозила свое участие и не собирается возвращаться. Хотя правильнее было бы выйти из этой организации. Такой шаг может привести к цепной реакции. Я уверен, что после этого страны Центральной Азии, которые входят в ОДКБ, тоже пересмотрят свое участие. И тогда вы правильно предполагаете: Россия может остаться там только с Беларусью.

Но ситуация в Евразийском экономическом союзе немного другая. Да, Армения говорит: если Россия будет вводить торговые санкции, мы выйдем. Но на данный момент Армения не готова к быстрому выходу, потому что доля торговли с Россией очень большая — почти 40%.

Значительная часть нашего бизнеса завязана на российский рынок. Поэтому я не вижу перспективы, что армянское правительство быстро начнет выход из ЕАЭС.

Но возможно другое: Россия сама начнет вводить санкции против Армении, не пускать армянские товары на свой рынок — и она уже начала это делать. Тогда Армения будет вынуждена выйти. Но зависимость здесь пока сильная.

Приведу одну важную цифру. Армения начала диверсифицировать и военное, и энергетическое сотрудничество. Доля России в армянском военном сотрудничестве упала с 90% до 10%. То есть в этой сфере мы уже не зависим от России.

В энергетике тоже многое изменилось. Солнечная энергия сейчас дает около 20%. Доминирование российского газа постепенно снижается. Но в торговле российское влияние пока остается очень большим, и его, конечно, надо постепенно уменьшать.

