Исторический шаг для Армении 6.05.2026, 18:10

Ереван выбирает европейский путь.

Граждане считают, что сближение с ЕС.

Армения всё заметнее движется в сторону Европейского союза, однако её внешняя политика по-прежнему строится на балансе между Западом и Россией. Несмотря на политическое и стратегическое сближение с ЕС, Ереван не спешит разрывать тесные связи с Москвой, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

«Я считаю, что этот шаг в сторону Европы — исторический для Армении», — говорит жительница Еревана Вардуи Гаспарян. По её словам, сближение принесёт стране новые возможности. При этом она подчеркивает, что в текущей ситуации Армении необходима поддержка разных центров силы — и Европы, и России.

На прошлой неделе Ереван принял первый (саммит ЕС–Армения https://charter97.org/ru/news/2026/4/30/682365/). Европейские лидеры заявили о намерении углублять сотрудничество и развивать связи в сферах транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что курс Армении — это постепенная и осторожная переориентация. Страна старается не обострять отношения с Москвой, учитывая экономическую и военно-политическую зависимость, но при этом всё яснее ориентируется на Запад.

Параллельно Ереван пытается нормализовать отношения с соседями — Азербайджаном и Турцией, что также входит в стратегию правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По словам аналитиков, совпадение европейских саммитов с приближением парламентских выборов усиливает политическое значение визита ЕС. Брюссель демонстрирует поддержку действующего курса, который всё чаще воспринимается как проевропейский.

Однако давление со стороны России сохраняется. Сообщается об усилении кибератак и информационных кампаний. В ЕС уже направлены специалисты для помощи Армении в противодействии этим угрозам.

Несмотря на это, вступление в ЕС остаётся долгосрочной перспективой. Армения пока не подавала официальную заявку, а процесс интеграции может занять многие годы. Тем не менее страна заявляет о намерении двигаться в этом направлении, рассматривая европейский курс как стимул для реформ и модернизации.

