Трамп пообещал открыть Ормузский пролив для всех в случае сделки с Ираном 4 6.05.2026, 19:03

Дональд Трамп

В противном случае американская военная операция «Эпическая ярость» продолжится.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив станет открытым для всех, включая Иран, если Тегеран выполнит условия достигнутых договоренностей. В противном случае американская военная операция «Эпическая ярость» продолжится.

«Если предположить, что Иран согласится выполнить достигнутые договоренности, (...) то (...) высокоэффективная блокада позволит Ормузскому проливу стать открытым для всех, включая Иран. Если же они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем раньше», — написал Трамп в своем аккаунте Truth Social.

Американский лидер сообщил, что США достигли с Ираном неких договоренностей, но не уточнил их содержание. Он пригрозил Тегерану продолжением бомбардировок в случае отказа от выполнения условий сделки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com