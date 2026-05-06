закрыть
6 мая 2026, среда, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп пообещал открыть Ормузский пролив для всех в случае сделки с Ираном

4
  • 6.05.2026, 19:03
Трамп пообещал открыть Ормузский пролив для всех в случае сделки с Ираном
Дональд Трамп

В противном случае американская военная операция «Эпическая ярость» продолжится.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив станет открытым для всех, включая Иран, если Тегеран выполнит условия достигнутых договоренностей. В противном случае американская военная операция «Эпическая ярость» продолжится.

«Если предположить, что Иран согласится выполнить достигнутые договоренности, (...) то (...) высокоэффективная блокада позволит Ормузскому проливу стать открытым для всех, включая Иран. Если же они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем раньше», — написал Трамп в своем аккаунте Truth Social.

Американский лидер сообщил, что США достигли с Ираном неких договоренностей, но не уточнил их содержание. Он пригрозил Тегерану продолжением бомбардировок в случае отказа от выполнения условий сделки.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин