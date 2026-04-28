Анджей Почобут — на свободе 28.04.2026, 14:11

(обновляется) На польско-белорусской границе прошел обмен.

Лидер польской диаспоры в Беларуси, журналист Андрей Почобут — на свободе. Он находится в Польше. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск.

Как сообщает лукашенковское новостное агентство БелТА, Беларусь и Польша провели на границе обмен заключенными по формуле «пять на пять». Сообщается, что Польша передала режиму Лукашенко задержанных шпионов.

Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu❤️🇵🇱 pic.twitter.com/TSs97ry7X1 — Donald Tusk (@donaldtusk) April 28, 2026

Стоит отметить, что накануне в Польшу приехал спецпосланник президента США Джон Коул. Он провел встречи с главой МИД страны Радославом Сикорским и президентом Каролем Навроцким.

В феврале 2023 года суд в Гродно приговорил Анджея Почобута к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК).

Анджея несколько раз помещали в ПКТ в новополоцкой колонии. В заключении он сильно похудел, перенес операцию по удалению язв на коже. В октябре 2025 года он заочно получил Премию Сахарова, в ноябре он получил высшую награду Польши — орден Белого орла.

В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

