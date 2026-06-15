В Азербайджане создано агентство для защиты от кибератак РФ 15.06.2026, 1:07

Ильхам Алиев подписал указ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Национального агентства кибербезопасности. Новая централизованная структура должна усилить защиту страны от цифровых угроз, в частности хакерских атак российского и иранского происхождения. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины в воскресенье, 14 июня.

НАК создано на базе Службы электронной безопасности и подчинено Министерству цифрового развития и транспорта.

В компетенцию агентства входит мониторинг киберугроз, защита дата-центров и критической информационной инфраструктуры, сопровождение внедрения технологий искусственного интеллекта, а также разработка нормативно-правовой базы в сфере кибербезопасности.

Одним из факторов создания новой структуры стала масштабная кибератака на азербайджанские медиа в феврале 2025 года. Глава парламентской комиссии по противодействию внешнему вмешательству Рауф Намазов связывал её с российской группировкой APT29, известной также как Cozy Bear и Midnight Blizzard.

Параллельно Баку углубляет сотрудничество с США в области технологий и цифровой инфраструктуры. В частности, в начале июня стороны провели первый азербайджано-американский экономический диалог, по результатам которого заключили коммерческие соглашения на сумму более 8 млрд долларов.

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