В Азербайджане создано агентство для защиты от кибератак РФ
- 15.06.2026, 1:07
Ильхам Алиев подписал указ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Национального агентства кибербезопасности. Новая централизованная структура должна усилить защиту страны от цифровых угроз, в частности хакерских атак российского и иранского происхождения. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины в воскресенье, 14 июня.
НАК создано на базе Службы электронной безопасности и подчинено Министерству цифрового развития и транспорта.
В компетенцию агентства входит мониторинг киберугроз, защита дата-центров и критической информационной инфраструктуры, сопровождение внедрения технологий искусственного интеллекта, а также разработка нормативно-правовой базы в сфере кибербезопасности.
Одним из факторов создания новой структуры стала масштабная кибератака на азербайджанские медиа в феврале 2025 года. Глава парламентской комиссии по противодействию внешнему вмешательству Рауф Намазов связывал её с российской группировкой APT29, известной также как Cozy Bear и Midnight Blizzard.
Параллельно Баку углубляет сотрудничество с США в области технологий и цифровой инфраструктуры. В частности, в начале июня стороны провели первый азербайджано-американский экономический диалог, по результатам которого заключили коммерческие соглашения на сумму более 8 млрд долларов.