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Недовольство в РФ растет: Зеленский показал документы, которые попадают на стол Путину

  • 14.06.2026, 14:27
  • 8,944
Недовольство в РФ растет: Зеленский показал документы, которые попадают на стол Путину
Владимир Зеленский

Украинская разведка получила важную информацию.

Украинская разведка получила секретные документы, которые попадают на стол российскому диктатору Владимиру Путину. В частности, речь идет о рейтинге главы Кремля и недовольстве россиян его действиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«Были доклады наших разведок по результатам работы по оценке внутренней российской ситуации и получения документов, которые попадают на стол руководителю России. Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все же позволяет сделать выводы», - рассказал Зеленский.

В частности, согласно отчетам, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным продолжат неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства не удастся остановить и этот показатель «не выйдет на плато» до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы.

По показателю поддержки российской правящей партии фиксируется устойчивая тенденция к падению, что означает необходимость значительно больших фальсификаций.

Разведки докладывают также и о существенном росте протестных настроений в российских регионах.

«Считаем, что в этих отчетах еще и не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые не могут не повлиять на ситуацию в России дополнительно», - отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что вполне справедливое давление на Россию за эту войну будет продолжаться и будет увеличиваться.

«Итак, на сентябрь Путин выйдет с еще более худшими показателями. К сожалению, на все публичные и непубличные предложения мира, которые были нами сделаны, прозвучали только слова о продолжении его войны», - добавил Зеленский.

По его словам, внутренняя российская ситуация должна убеждать в обратном: в том, что мир нужен.

«Украина предлагает договариваться о достойном мире. Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России - с тем, кто не будет закрываться от реальности», - отметил президент Украины.

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