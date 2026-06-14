«Время иллюзий прошло»: в Госдуме РФ давят на Путина 14.06.2026, 8:35

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Все больше российских деятелей желают прекращения войны.

Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Мархаев резко раскритиковал «неэффективное руководство» Кремля и потребовал представить план прекращения войны в Украине. Он убежден, что Россия оказалась на грани «социального взрыва».

В своем обращении к Кремлю Мархаев упомянул о ряде проблем в РФ, включая коррупцию, олигархию и потери «самой активной и репродуктивной части населения». Российский депутат также напомнил о последствиях атак украинских дронов, которые создают дополнительные проблемы, пишет издание The Telegraph.

«Время иллюзий прошло. Страна находится на грани социального взрыва, и вина за это полностью ляжет на действующую власть», — заявил Мархаев в своей тираде.

Депутат от Коммунистической партии предупредил, что если в ближайшее время ситуация не изменится, то Кремлю следует ожидать роста социальных волнений и хаоса в стране.

«Запад неизбежно воспользуется этим, чтобы уничтожить остатки российской государственности», — подчеркнул Мархаев.

Круг российских деятелей, желающих прекращения войны, становится все шире

Издание отмечает, что Мархаев стал очередным политиком в РФ, отступившим от официальной линии правления. В конце мая другой депутат от этой же партии, Ренат Сулейманов, предупреждал, что российская экономика находится на грани краха, и призывал к прекращению войны в Украине. Сулейманов заявлял, что экономика РФ не выдержит продолжения «СВО».

В марте российский блогер Илья Ремесло, который был преданным сторонником Кремля, внезапно выступил против диктатора Владимира Путина и призвал его уйти в отставку, назвав «военным преступником». Войну в Украине Ремесло назвал «абсолютно тупиковой».

Недовольство политикой Кремля нарастало в течение последних нескольких месяцев, пишет The Telegraph. Причинами этого стали ограничения в интернете, медленное продвижение российских войск на линии фронта и удары украинских дронов вглубь территории РФ.

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