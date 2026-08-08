США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot 27 8.08.2026, 22:28

16,326

Достигнута договоренность.

Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков доя систем ПВО Patriot.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

По его словам, больше всего Украине могут помочь с ракетами для ПВО именно США.

«США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot. У нас есть договоренность», - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что этих ракет будет недостаточно.

Напомним, в последнее время россияне ужесточили воздушный террор против украинских городов. Украина не может сбивать баллистику из-за дефицита ракет для Patriot.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com