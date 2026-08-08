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США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot

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  • 8.08.2026, 22:28
  • 16,326
США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot

Достигнута договоренность.

Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков доя систем ПВО Patriot.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

По его словам, больше всего Украине могут помочь с ракетами для ПВО именно США.

«США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot. У нас есть договоренность», - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что этих ракет будет недостаточно.

Напомним, в последнее время россияне ужесточили воздушный террор против украинских городов. Украина не может сбивать баллистику из-за дефицита ракет для Patriot.

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