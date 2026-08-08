США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot

США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot27
- 8.08.2026, 22:28
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Достигнута договоренность.
Украина и США договорились о ежемесячных поставках Киеву ракет-перехватчиков доя систем ПВО Patriot.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
По его словам, больше всего Украине могут помочь с ракетами для ПВО именно США.
«США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot. У нас есть договоренность», - сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что этих ракет будет недостаточно.
Напомним, в последнее время россияне ужесточили воздушный террор против украинских городов. Украина не может сбивать баллистику из-за дефицита ракет для Patriot.