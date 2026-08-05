Как остановить Путина Виталий Портников

5.08.2026, 16:10

Виталий Портников

Уничтожение российских средств производства и применения баллистических ракет является ключевым элементом этой стратегии.

Россия продолжает пользоваться тем, что у Украины не хватает ракет для комплексов Patriot, необходимых для перехвата баллистических целей. Сирены воздушной тревоги в Киеве звучали несколько дней подряд — и речь шла именно об угрозе применения баллистических ракет. Отдельной проблемой остаются модифицированные противокорабельные ракеты «Циркон», которые еще менее точны, чем российские баллистические ракеты, и также могут эффективно уничтожаться прежде всего американскими противоракетами.

Во время своего последнего визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский обсуждал вопрос помощи со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Несмотря на то что сам Зеленский назвал этот разговор очень хорошим, его реальные результаты выглядят неутешительными. Трамп поставил под сомнение даже собственную инициативу предоставить Украине возможность производить ракеты для Patriot. Что касается поставок уже готовых ракет, то ситуация выглядит еще сложнее. Как известно, американские военные израсходовали значительное количество таких ракет во время операции «Эпическая ярость», поэтому запасы США оставляют желать лучшего.

Кроме того, сам Дональд Трамп до сих пор не может окончательно определиться со своей политикой в отношении конфликта с Ираном и практически ежедневно меняет решения относительно возможности новых ударов. Но необходимо понимать, что если американский президент примет решение об усилении военной кампании, это потребует масштабного применения противоракетных средств. И проблема не только в том, что это понимаем мы с вами. Это прекрасно осознают и американские военные, и сам Дональд Трамп. Они могут опасаться, что в случае нового этапа войны Соединенные Штаты окажутся практически беззащитными перед возможным конфликтом, например с Китаем из-за Тайваня или с Россией, если Кремль решит пойти на эскалацию в Европе и нападение на НАТО. Как в такой ситуации передать Украине те 300 ракет, о которых Зеленский говорил Трампу, если в американских арсеналах их всего около 900? Тем более что американская промышленность до сих пор выпускает не более 800 ракет для комплексов Patriot в год — показатель, который явно не соответствует потребностям современной войны.

Эта цифра убеждает, что при любых обстоятельствах количество противоракет будет уступать количеству баллистических ракет. А значит, какие-то российские ракеты неизбежно будут достигать своих целей и поражать жилые кварталы украинских городов. Тогда возникает вопрос: какой выход?

Об этом выходе Зеленский также говорил Трампу. Речь идет о возможности наносить удары по местам производства и запуска баллистических ракет непосредственно на территории России. Правда, идея ударов по местам запуска выглядит спорной, ведь речь идет о мобильных пусковых установках, которые постоянно меняют свое местоположение. А вот удары по заводам, где производятся баллистические ракеты, действительно способны серьезно ослабить российские возможности. И понимание того, как нанести по ним действительно эффективный удар — такой, который не ограничится фотографиями пожара в телеграм-каналах, а остановит производство, — является важной задачей.

Однако такое решение, как утверждает автор, невозможно принять без Илона Маска, а миллиардер не спешит идти на этот шаг. По его логике, помощь Украине в пределах ее международно признанной территории не должна создавать для него серьезного конфликта с Кремлем, тогда как предоставление информации, связанной с территорией самой России, может привести к такому конфликту.

При этом важно убедить Маска, что подобное представление о ситуации существует лишь в его собственном восприятии и не соответствует реальности. Миллиардер, который предоставил украинцам доступ к своему спутниковому сервису и отключил его для российских пользователей, уже является противником России. Это, конечно, не помешает Владимиру Путину договариваться с ним, если в этом возникнет необходимость. Поэтому любое новое решение Маска принципиально не изменит отношение к нему в Москве.

Не знаю, почему украинские военные не могут наносить удары по предприятиям, производящим баллистические ракеты, и без помощи Маска. Ведь они обходятся без его информации, когда атакуют объекты нефтеперерабатывающей отрасли. Но спорить на эту тему не буду — это вопрос для профессионалов. Однако для меня очевидно главное: Украине необходимы и средства противоракетной обороны, и собственные баллистические ракеты, и уничтожение российских баллистических возможностей.

И именно уничтожение российских средств производства и применения баллистических ракет является ключевым элементом этой стратегии. В противном случае Путин будет и дальше планомерно превращать украинские города в руины на протяжении следующего этапа этой жестокой войны.

Виталий Портников, «Фейсбук»

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