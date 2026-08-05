Z-блогеры взвыли после подрыва разработчика российских дронов 1 5.08.2026, 16:36

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Некоторые принялись обвинять Путина.

Российских Z-блогеров потрясла новость о подрыве производителя дронов «Упырь», известного пропагандиста Владимира Ткачука. Они осознали, что Украина выигрывает еще и войну спецслужб.

В деталях разбирался «Диалог».

За первые дни августа произошло два громких события, которые не оставили равнодушными Z-патриотов. Сначала в ресторане в центре Москвы произошел взрыв на праздновании 55-летнего юбилея главкома ВКС РФ Александра Чайко. Спустя пару дней, 4 августа, был подорван Ткачук, производивший дроны для армии РФ.

Российский военный, Z-военкор Максим Климов после этих инцидентов констатировал деградацию российских спецслужб. Украинские же, с его слов, нарастили свои возможности.

«Нам нужна очень серьезная реформа наших спецслужб. Нам нужно признать, что противник на территории Украины по линии спецслужб у нас выиграл со счетом если и не Аргентина — Ямайка, то близким к этому!» — заявил он.

С похожим заявлением выступил и Z-патриот Максим Калашников.

«Популярного военкора и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в машине в Свердловской области. Это вослед за покушением на генералитет в московском ресторане… Впору говорить о том, что спецслужбы Украины бьют наши разведку и контрразведку. О кризисе наших спецслужб… Итак, укроразведка покушается на наших разработчиков беспилотья. А вот их аналоги на Украине живы и здоровы… И тут сырьевая коррупционная система проваливается», — написал Калашников.

Популярный в РФ Z-канал «Воевода вещает» в гневе требует ответных ударов по Украине.

«Да уж! (Украинцы — ред.) опять преуспевают! Где зеркальные ответы?» — написал пропагандистский ресурс.

Z-военкор Алексей Живов опубликовал пост с советами своим коллегам и высокопоставленным лицам РФ, как избежать ликвидации. Он призывает их «везде оборачиваться», менять расписание и маршруты, отказаться от услуг курьеров, скрывать свои данные, детей и семью.

«Живите всегда как последний день», — советует Живов.

Ультраправый российский Z-блогер Alex Parker Returns, проживающий за пределами РФ, откровенно обвинил в происходящем Владимира Путина.

«Благодаря мудрому выходцу из спецслужб, который превратил Россию в проходной двор, бомбисты (украинцев — ред.) продолжают работу. Под Екатеринбургом подорвали машину директора предприятия по производству дронов «Упырь». Mercedes взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. Директор предприятия Владимир Ткачук получил тяжелые ранения и доставлен в реанимацию… Ткачук был автором ТГ-канала «Повернутые на войне» и активно продвигал FPV-дроны в армии. Его охранник погиб на месте. Следующее громкое покушение после известного итальянского ресторана. Пыпа, итоги», — написал пропагандист.

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