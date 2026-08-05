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Как быстрее посадить Россию за стол переговоров

  • Виктор Андрусив
  • 5.08.2026, 16:54
Как быстрее посадить Россию за стол переговоров
Виктор Андрусив

После Wildberries стоит взяться за аэропорты.

Нить перемирия.

Принуждение РФ к миру продолжается, но пока не дает желаемого результата. В этом контексте важно достичь перемирия хотя бы в чем-то одном, чтобы размотать эту нить дальше.

Я думаю, что такого можно достичь в вопросе авиаперемирия. Для этого нужно начать масштабные атаки на аэропорты. Остановка авиаперелетов быстрее, на мой взгляд, посадит за стол переговоров оккупантов, чем атаки на Wildberries.

Наверное, после разъ...ба Ozon и Wildberries стоит взяться за аэропорты.

Виктор Андрусив, Telegram

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