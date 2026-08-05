Как быстрее посадить Россию за стол переговоров
- Виктор Андрусив
- 5.08.2026, 16:54
После Wildberries стоит взяться за аэропорты.
Нить перемирия.
Принуждение РФ к миру продолжается, но пока не дает желаемого результата. В этом контексте важно достичь перемирия хотя бы в чем-то одном, чтобы размотать эту нить дальше.
Я думаю, что такого можно достичь в вопросе авиаперемирия. Для этого нужно начать масштабные атаки на аэропорты. Остановка авиаперелетов быстрее, на мой взгляд, посадит за стол переговоров оккупантов, чем атаки на Wildberries.
Наверное, после разъ...ба Ozon и Wildberries стоит взяться за аэропорты.
Виктор Андрусив, Telegram