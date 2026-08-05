В Бресте спор из-за кроссовок закончился боксерским поединком

В Бресте спор из-за кроссовок закончился боксерским поединком7
- 5.08.2026, 17:15
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Необычный спарринг устроили прямо во дворе дома.
В Бресте двое 17-летних парней устроили во дворе бой в боксерских перчатках из-за кроссовок, сообщает «Виртуальный Брест» Посмотреть на поединок собралась компания друзей.
Когда приехала милиция, спарринг быстро закончился, а зрители начали разбегаться.
Как выяснилось, причиной конфликта стала редкая пара кроссовок с китайского сайта. Один из подростков успел их купить, а второй тоже хотел эту модель, но опоздал. Увидев обувь на знакомом, он вызвал его на бой.