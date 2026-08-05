Под Москвой горит здание главного научного центра «Роскосмоса» 10 5.08.2026, 17:21

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Возможно, его атаковали дроны.

О пожаре в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) в подсмосковном Королеве рассказал собеседник ТАСС в оперативных службах. По его словам, пожар носит техногенный характер. По данным агентства «Москва», подмосковные пожарные запросили помощь коллег из столицы.

Причина возгорания не называется, однако почти одновременно с новостью о пожаре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх БПЛА, летевших на Москву. Кроме того, Росавиация ограничивала работу аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский.

С 2022 года ЦНИИмаш находится под санкциями Евросоюза, США и ряда других стран за содействие войне против Украины.

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