Польский миллиардер возвел самую высокую в Европе статую Девы Марии
- 5.08.2026, 18:09
Фотофакт.
В деревне Конотопье в Польше завершается строительство 55,6-метровой статуи Богоматери Скорбящей — самого высокого религиозного монумента Европы, превосходящего Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Проект целиком оплатил предприниматель Роман Каркосик, передает RMF24.pl.
Сорокаметровую фигуру водрузили на 15-метровый постамент в виде короны, на котором обустроят смотровую площадку. Скульптор Адам Якуб Матейковский наклонил голову Богоматери и раскрыл руки — благодаря этому фигура словно устанавливает зрительный контакт с посетителями монумента. На строительство ушло 2,5 тыс. кубометров бетона; официальное открытие назначено на 15 августа, в праздник Успения.