Майк Пенс: Конгресс должен завершить борьбу Линдси Грэма с Путиным
- 5.08.2026, 18:06
Бывший вице-президент США призвал Вашингтон не останавливаться.
Бывший вице-президент США Майк Пенс призвал Конгресс как можно скорее принять закон «Закон о санкциях против России 2025 года», назвав его «последней миссией» недавно ушедшего сенатора Линдси Грэма. По мнению Пенса, именно этот документ способен значительно усилить давление на Москву и сократить ресурсы, используемые для ведения войны против Украины, пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).
В своей колонке Пенс назвал Грэма одним из самых последовательных сторонников свободы и союзников Украины. Сенатор до последних дней добивался принятия нового пакета ограничительных мер против России и Ирана.
Предлагаемый закон предусматривает обязательные санкции против представителей российского политического руководства, банковского сектора и государственных энергетических компаний. Кроме того, документ направлен против схем обхода санкций, усиливает экспортный и финансовый контроль, а также вводит адресные тарифы, призванные заставить крупнейших покупателей российских энергоресурсов отказаться от их закупок.