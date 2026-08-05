Беларусь обнулила экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы 5.08.2026, 19:09

Пошлины были введены в апреле.

Правительство Беларусь обнулило экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы (СУГ), этан, бутан и изобутан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщила правительственная пресс-служба.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на сделки, заключенные с 1 августа 2026 года, указано в публикации.

Белорусское правительство ввело экспортные пошлины на СУГ, этан, бутан и изобутан в апреле из-за роста цен на нефть и газ на фоне ближневосточного кризиса. В начале мая таможенные тарифы выросли сразу в 25 раз: до $131,6 за тонну для СУГ и $118,4 — для трех других типов газа. 1 июля их снизили почти в два раза — до $69,5 и $62,5 за тонну соответственно.

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