закрыть
5 августа 2026, среда, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европа выбирает новые банкноты с неожиданной звездой

2
  • 5.08.2026, 18:41
  • 1,628
Европа выбирает новые банкноты с неожиданной звездой
фото: time.com

На выбор вынесены две концепции.

Европейский центральный банк представил два варианта дизайна новых банкнот евро и впервые предложил жителям Европы принять участие в выборе их внешнего вида. Это станет первым масштабным обновлением европейской валюты с момента ее появления в 2002 году, пишет TIME (перевод — сайт Charter97.org).

На выбор вынесены две концепции. Первая посвящена европейской культуре и включает портреты выдающихся деятелей искусства, науки и литературы. Среди них — Людвиг ван Бетховен, Мария Склодовская-Кюри, Мигель де Сервантес, Леонардо да Винчи, Берта фон Зуттнер и оперная дива Мария Каллас.

Именно кандидатура Каллас вызвала особый интерес. Знаменитая певица родилась в Нью-Йорке в семье греческих эмигрантов, однако впоследствии переехала в Афины и стала одной из величайших оперных исполнительниц XX века. Если культурная концепция победит, ее портрет украсит банкноту номиналом 5 евро.

Вторая концепция посвящена природе Европы. Она предлагает разместить на купюрах изображения рек, птиц и природных ландшафтов.

«Мы хотим, чтобы как можно больше европейцев высказали свое мнение о наших будущих банкнотах», — заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Итоги общественного голосования будут рассмотрены вместе с заключением независимого жюри и технических экспертов.

По данным ЕЦБ, новые банкноты должны лучше отражать европейскую идентичность, получить усиленную защиту от подделок, стать более экологичными и удобными в использовании. Окончательный дизайн планируется утвердить до конца 2026 года, после чего купюры пройдут испытания перед вводом в обращение.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разрушается основной миф Путина
Разрушается основной миф Путина Петр Олещук
Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко