Европа выбирает новые банкноты с неожиданной звездой 2 5.08.2026, 18:41

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фото: time.com

На выбор вынесены две концепции.

Европейский центральный банк представил два варианта дизайна новых банкнот евро и впервые предложил жителям Европы принять участие в выборе их внешнего вида. Это станет первым масштабным обновлением европейской валюты с момента ее появления в 2002 году, пишет TIME (перевод — сайт Charter97.org).

На выбор вынесены две концепции. Первая посвящена европейской культуре и включает портреты выдающихся деятелей искусства, науки и литературы. Среди них — Людвиг ван Бетховен, Мария Склодовская-Кюри, Мигель де Сервантес, Леонардо да Винчи, Берта фон Зуттнер и оперная дива Мария Каллас.

Именно кандидатура Каллас вызвала особый интерес. Знаменитая певица родилась в Нью-Йорке в семье греческих эмигрантов, однако впоследствии переехала в Афины и стала одной из величайших оперных исполнительниц XX века. Если культурная концепция победит, ее портрет украсит банкноту номиналом 5 евро.

Вторая концепция посвящена природе Европы. Она предлагает разместить на купюрах изображения рек, птиц и природных ландшафтов.

«Мы хотим, чтобы как можно больше европейцев высказали свое мнение о наших будущих банкнотах», — заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Итоги общественного голосования будут рассмотрены вместе с заключением независимого жюри и технических экспертов.

По данным ЕЦБ, новые банкноты должны лучше отражать европейскую идентичность, получить усиленную защиту от подделок, стать более экологичными и удобными в использовании. Окончательный дизайн планируется утвердить до конца 2026 года, после чего купюры пройдут испытания перед вводом в обращение.

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