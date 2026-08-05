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Архитектор и соучредитель бюро Zrobim architects Андрей Маковский вышел из СИЗО

  • 5.08.2026, 18:25
Архитектор и соучредитель бюро Zrobim architects Андрей Маковский вышел из СИЗО
Скриншот из видео

Он опубликовал видео, на котором сжигает тюремную сумку с вещами.

Архитектор и соучредитель бюро Zrobim architects Андрей Маковский вышел из СИЗО. Он опубликовал видео, на котором сжигает тюремную сумку с вещами.

«Есть традиция: обретая свободу, сжигать вещи, в которых ты там был. Всем привет, я дома», — написал Андрей Маковский, известный также под псевдонимом Андрусь Bezdar.

Преследование руководства и сотрудников ZROBIM architects началось в апреле 2026 года . Тогда силовики задержали около 50 человек, а само популярное архитектурное бюро обвинили в получении «неучтенной прибыли» на сумму 6 миллионов долларов и выплате зарплат в конвертах. Общий ущерб бюджету оценили более чем в 5 миллионов рублей.

Сам Андрей Маковский остался под стражей. Позже в его аккаунте появилось сообщение «Привет из СИЗО! Платите налоги полностью, ребята».

В июне 2026 года в его соцсетях появилось объявление о продаже недостроенной виллы на таиландском острове Пхукет в элитном комплексе Botanica Pru Jampa, а в июле — участка под туристический комплекс на берегу Вилейки.

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