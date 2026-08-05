Архитектор и соучредитель бюро Zrobim architects Андрей Маковский вышел из СИЗО 5.08.2026, 18:25

Скриншот из видео

Он опубликовал видео, на котором сжигает тюремную сумку с вещами.

Архитектор и соучредитель бюро Zrobim architects Андрей Маковский вышел из СИЗО. Он опубликовал видео, на котором сжигает тюремную сумку с вещами.

«Есть традиция: обретая свободу, сжигать вещи, в которых ты там был. Всем привет, я дома», — написал Андрей Маковский, известный также под псевдонимом Андрусь Bezdar.

Преследование руководства и сотрудников ZROBIM architects началось в апреле 2026 года . Тогда силовики задержали около 50 человек, а само популярное архитектурное бюро обвинили в получении «неучтенной прибыли» на сумму 6 миллионов долларов и выплате зарплат в конвертах. Общий ущерб бюджету оценили более чем в 5 миллионов рублей.

Сам Андрей Маковский остался под стражей. Позже в его аккаунте появилось сообщение «Привет из СИЗО! Платите налоги полностью, ребята».

В июне 2026 года в его соцсетях появилось объявление о продаже недостроенной виллы на таиландском острове Пхукет в элитном комплексе Botanica Pru Jampa, а в июле — участка под туристический комплекс на берегу Вилейки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com