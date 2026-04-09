В минский офис архитектурной студии ZROBIM architects пришли силовики

В минский офис архитектурной студии ZROBIM architects пришли силовики25
- 9.04.2026, 17:40
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Задержаны около 50 сотрудников, включая основателя компании.
Утром 9 апреля силовики пришли в минский офис известной архитектурной компании ZROBIM architects. По информации «Зеркала» от двух не связанных между собой источников, задержаны все сотрудники, находившиеся на месте, — это около 50 человек. Причина интереса силовиков к компании пока неизвестна.
Как сообщили «Зеркалу» источники, силовики пришли в офис ZROBIM architects, расположенный в Минске, сегодня, 9 апреля, около 11 часов утра.
По нашей информации, были задержаны все сотрудники, которые в тот момент находились на рабочих местах. Речь идет примерно о 50 человеках. По нашей информации, в том числе задержан основатель — Андрей Маковский.
Также, как сообщают источники «Зеркала», в настоящий момент недоступен рабочий сервер компании, через который в том числе работают сотрудники на удаленке.
Причины интереса силовиков к одной из самых известных и успешных архитектурных студий Беларуси на данный момент неизвестны.
ZROBIM architects — беларусская архитектурная студия, основанная в 2011 году Андреем Маковским (Андрусь Bezdar) и Алексеем Кораблевым. Компания известна своими проектами в современной архитектуре и дизайне, работает как в Беларуси, так и за рубежом.
Студия активно ведет свои социальные сети и блог, где делится новыми проектами и новостями. Компания регулярно получает престижные международные награды. Так, в прошлом году их проект школы в столичном микрорайоне Новая Боровая стал победителем IIDA Global Excellence Award 2025 в категории «Образование».