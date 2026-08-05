Под Екатеринбуром подорвали главу компании по производству дронов «Упырь»
- 5.08.2026, 14:09
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Он также возглавляет оборонное предприятие «Уралдронзавод».
В поселке Великий Исток под Екатеринбургом (РФ) взорвали автомобиль, который, по данным источника, принадлежал директору предприятия «Уралдронзавод» Владимиру Ткачуку. Сам мужчина выжил и находится в реанимации.
Об этом сообщило российское издание URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника, Ткачук не успел сесть в автомобиль.
«Он жив — не успел сесть в машину. Сейчас медики борются за его жизнь», — сообщил источник.
После взрыва следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. В российских силовых ведомствах инцидент официально не комментируют, ссылаясь на нормы уголовно-процессуального законодательства.
По информации URA.RU, Владимир Ткачук является создателем дрона «Упырь», сборку которого начали в сентябре 2022 года. Он также возглавляет оборонное предприятие «Уралдронзавод».
Дроны «Упырь» производит российское предприятие, занимающееся разработкой и серийным выпуском ударных FPV-беспилотников для нужд армии РФ. Эти беспилотники используются для атак на бронетехнику, укрепления и живую силу. По сообщениям российских источников, Владимир Ткачук возглавляет именно производственное направление этого проекта.