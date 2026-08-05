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Как быстро охладить авто в жару без кондиционера?

  • 5.08.2026, 14:09
  • 1,092
Как быстро охладить авто в жару без кондиционера?

Простой способ.

Летняя жара превращает припаркованный автомобиль в раскаленную печь всего за несколько минут. Оставленная под солнцем машина возле магазина, офиса или дома мгновенно нагревается, из-за чего температура внутри салона становится невыносимой.

Подобная ситуация особенно опасна для семей с маленькими детьми, владельцев домашних животных и пожилых людей, тяжело переносящих зной. OBOZ.UA рассказывает, как быстро охладить авто летом без кондиционера.

Почему салон превращается в печь

Даже если на улице относительно комфортная погода, внутри закрытого авто ситуация кардинально отличается. Солнечные лучи легко проходят через стекла и нагревают приборную панель, сиденья и внутренние поверхности, которые затем начинают интенсивно отдавать тепло.

Из-за этого эффекта воздух внутри машины за короткое время нагревается до критических отметок, становясь значительно горячее, чем на улице.

Простой лайфхак с дверью и окном

Перед тем как сесть в раскаленный автомобиль, специалисты рекомендуют избавиться от скопившейся внутри жары с помощью простого физического приема. Слегка опустите окно с одной стороны автомобиля, несколько раз подряд откройте и закройте дверь с противоположной стороны.

Это действие создает интенсивный поток воздуха, который буквально выталкивает раскаленную массу из салона наружу, замещая её более прохладным воздухом с улицы. Водители часто удивляются, насколько быстрой и эффективной оказывается эта процедура.

После того как основной объем горячего воздуха выйдет, можно садиться за руль, открывать остальные окна и включать кондиционер уже в процессе поездки, встречный поток воздуха поможет системе сработать быстрее.

Главная ошибка большинства водителей

Эксперты также назвали одну из самых распространенных ошибок при попытке быстро охладить авто. Речь идут о включении режима рециркуляции сразу после запуска кондиционера.

В этот момент воздух в салоне все еще остаётся слишком горячим. Если система начинает прогонять его по кругу, процесс охлаждения затягивается. Авторы рекомендуют сначала охлаждать салон внешним воздухом, и только после заметного снижения температуры закрывать окна и активировать режим рециркуляции.

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