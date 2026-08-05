«Россия живет как в старом советском анекдоте» 5.08.2026, 14:07

2,988

Борислав Береза

Путин ведет российский бизнес к уничтожению.

Удары по складам Wildberries продолжаются, а крах крупнейшего российского маркетплейса становится все более реальным.

Как крах такого гиганта, как Wildberries, отразится на экономике России и ее способности вести войну?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Смотрите, в 2022–2023 годах только основные структуры Wildberries ежегодно платили около 70 миллиардов рублей налогов. При этом в 2025 году сумма налогов составила уже более 130 миллиардов рублей. Кроме того, надо учитывать, что компания обрабатывает огромное количество заказов. Речь идет о миллиардах. Это не преувеличение. Например, за год Ozon обрабатывает 2,5 миллиарда заказов, а он в несколько раз меньше Wildberries. Wildberries — это площадка, с которой связаны четыре крупнейших банка России. И один из них, ВТБ, уже начинает нервничать на фоне всего происходящего.

Это как в анекдоте: если ты должен банку миллион, это твоя проблема. Но если сто тысяч человек должны банку по миллиону, это уже проблема банка. Так вот, здесь огромное количество селлеров. Сам бизнес Wildberries и многие другие структуры завязаны на кредитах. Уничтожение этого бизнеса бьет по экономике России как ничто другое. Более того, речь идет и о сопутствующих бизнесах. Это доставка, склады, логистика, обслуживание, бухгалтерия, общепит. Это огромная бизнес-архитектура, которая может погрести под собой не один миллион налогоплательщиков в России.

Кроме того, надо понимать, что Wildberries участвует в обеспечении войны. Объясню, о чем идет речь. Сегодня эта система логистики используется для обеспечения российской армии. В ассортименте есть бронежилеты, комплектующие для дронов, оптоволокно, системы военной связи и многое другое. Раньше они очень быстро и эффективно доставляли все это на фронт и обеспечивали убийц возможностями воевать с Украиной. Сейчас с этим уже возникли серьезные проблемы, и это проблема для России.

Кроме того, Wildberries создавал определенный комфорт для россиян. Они привыкли: заказал в два клика — и получил. А теперь и заказать негде, и быстро получить товар не получится. Огромное количество тех, кто раньше работал с Wildberries, просто не имеет собственной системы доставки и логистики.

Все это вместе создает огромную проблему для РФ. И самое главное, о чем надо говорить: Wildberries является одним из крупнейших налогоплательщиков в России. Это понимаем не только мы. Это понимают и конкуренты Wildberries, которые осознают, что будут следующими.

Следующим будет тот же Ozon, затем «Яндекс Маркет». Следующими будут «Пятерочка» и все остальные. Все, кто платит налоги и обеспечивает войну, будут следующими. Особенно надо напрячься сети «Красное & Белое», у которой есть распределительные центры даже в Подольске, в Подмосковье. И водка, пусть даже не самого хорошего качества, будет гореть еще лучше, чем склады Wildberries. Все это можно остановить в один момент. Для этого нужно остановить войну. Если война остановится, остальные бизнесы не будут страдать ни в России, ни в Украине.

Хочу обратить внимание, что удары по Wildberries начались именно после того, как Россия системно уничтожала логистические хабы «Новой почты», склады сети магазинов АТБ и книжные склады. Вообще, это очень показательно. Варвары всегда борются против книг. Россияне, сжигая книжные склады издательств «Книголав» и «Ранок», показывают, что они воюют не только с украинской армией, но и с культурой Украины. Достаточно большое количество книжных складов уничтожалось адресно.

Поэтому Россия сейчас получает бумеранг. И то, что Wildberries падет, уже понятно. Прежнего бизнеса Wildberries больше не будет. Даже заявление о том, что Wildberries переезжает в Казахстан и строит там склады общей площадью около 270 тысяч квадратных метров, ничего не меняет. Прошу прощения, но в Красном Бору уничтожен склад площадью почти 170 тысяч квадратных метров. Это один огромный склад для крупногабаритных грузов, сопоставимый по масштабу со значительной частью всех мощностей, которые планируют построить в Казахстане. И это еще только планы на 2027 год. Неизвестно, когда и как они будут реализованы. А логистика? А цена? И все остальное? Бизнес Wildberries будет уничтожен в ответ на то, что уничтожается бизнес в Украине.

Если бизнес хочет это остановить, пусть сносит Путина. Это единственный вариант. Потому что единственный человек, который может остановить войну, — это Путин. Но он останавливать ее не хочет. Соответственно, россияне, которые поддержали войну, и компания Wildberries, которая также ее поддержала, в том числе торговлей товарами для «СВО», несут ответственность за все происходящее. У них была специальная вкладка с такими товарами. Сейчас они ее спрятали, но раньше она была.

— Вместе со складами Wildberries сгорают товары и активы российской элиты. Может ли она открыто выступить против Путина и войны?

— Давайте возьмем эффект от ударов по Wildberries и посмотрим, как он влияет на другие похожие бизнесы. Удары по Wildberries имеют последствия и для них. После системных прилетов по складам компании начали падать акции Ozon. Сначала они упали на 7%, потом на 9%, затем на 12%. Они будут падать дальше. Инвестор понимает, что эти акции обесцениваются. Ozon будет гореть точно так же и, соответственно, будет нести потери. Поэтому акции начинают сбрасывать.

Отдельно надо обратить внимание на то, что в Ozon вкладывали деньги не только россияне, но и иностранцы. Это показывает, что Россия теряет привлекательность как территория для инвестиций. Будут ли элиты это осознавать? Конечно. Они уже осознают. И падение акций Ozon показывает, что реакция уже есть. А вот будут ли они выступать против Путина? Это их выбор. Хотят сохранить свои активы? Могут выступить против Путина. И это было бы логично. Хотят потерять свои активы? Пусть молча смотрят, как горят сначала склады Wildberries, затем Ozon, а потом и все остальные.

— Z-блогеры уже говорят о возможном поражении, а россияне открыто жалуются на экономическую катастрофу. К чему может привести это недовольство?

— Я не верю в бунт в России. Потому что русский бунт, как известно, бессмысленный и беспощадный. Эта фраза принадлежит Пушкину, она звучит в его повести «Капитанская дочка». Это очень точная литературная формулировка.

Но фактически сегодня россияне просто терпилы, которые соглашаются с тем, что им отключают интернет и максимально повышают налоги. Их, как скот, гонят в мясные штурмы. Они молча смотрят, как их лишили возможности путешествовать по миру. Они видят, как дорожает их жизнь. И все это только из-за того, что Путин хочет воевать с Украиной. Их жизнь становится хуже, но они ничего не делают.

Сегодня они идеально демонстрируют старый советский анекдот. Отец приходит домой и говорит сыну:

— Сынок, водка подорожала в три раза.

— Папа, это значит, что ты будешь в три раза меньше пить?

— Нет, сынок, это значит, что ты будешь в три раза меньше есть.

Россияне будут жить хуже, но, как терпилы, продолжат молчать. Хотя никогда не стоит сбрасывать со счетов какую-нибудь случайность. Может быть, какой-нибудь пьяный матрос предложит штурмовать если не Зимний дворец, то хотя бы Кремль. И, возможно, из этого что-то выйдет.

У Пригожина почти получилось. Но даже он показал, насколько бессмысленным был его бунт. Он не довел его до конца, и это стоило Пригожину жизни. Поэтому будет ли бунт в России? Я сомневаюсь. Шанс есть, но он очень маленький.

А вот заговор элит возможен. Он может привести к кардинальной смене ситуации в России. Все повесят на Путина и скажут: это он, а мы не виноваты. Да, такое может быть. И это, кстати, может создать возможность для переговоров. Хочу напомнить, что подобные сценарии уже рассматривались в истории человечества. Например, нацистские офицеры были готовы убить Гитлера или отстранить его от власти в обмен на выход Германии из войны. К сожалению, тогда операция «Валькирия» провалилась.

Россия знает и более удачные истории с шелковым шарфом, табакеркой и другие. Поэтому посмотрим, что будет в ближайшее время. Но пока в России ничто не говорит о том, что такой сценарий возможен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com