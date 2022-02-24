Рынок российских акций продемонстрировал сильнейший обвал за всю историю

Рынок российских акций продемонстрировал сильнейший обвал за всю историю5
- 24.02.2022, 20:15
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Индекс Мосбиржи обвалился на треть.
Рынок российских акций продемонстрировал сильнейший обвал за всю свою историю на фоне военных действий на территории Украины, следует из данных Мосбиржи.
По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2058,12 пункта (-33,3%), индекс РТС — 742,91 пункта (-39,4%). Обвалились акции следующих российских компаний — «Ozon» (-32,81%), ВТБ (-37,6%), «Газпром» (-35,12%), «Аэрофлот» (-27,46%), «Лукойл» (-28,78%).
Завтрашние утренние торги на фондовом и срочном рынках Мосбиржа отменила.