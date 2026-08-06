В МИД РФ призвали россиян быть готовыми к затяжной войне с Украиной 10 6.08.2026, 18:41

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Посол по особым поручениям также заявил, что война будет «достаточно серьезной и тяжелой».

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС заявил, что России надо быть готовой к затяжным боевым действиям. Правда обвинил дипломат в этом Европу.

— Мы прекрасно понимаем, что западники сделали ставку на продолжение конфликта. Западники сделали ставку на полное отрицание способов достижения мирного урегулирования. Все попытки вести диалог наталкиваются на непримиримое желание европейцев сорвать любые возможности достижения договоренностей. Поломать эту тенденцию в ближайшей перспективе вряд ли получится. Европа продолжит финансировать Украину. И с нашей стороны должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией, — заявил Мирошник.

Он также заявил, что война будет «достаточно серьезной и тяжелой».

Напомним, ранее Украина и США неоднократно обращались к РФ с предложением начать переговоры.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля на встрече в Омске с президентом РФ Владимиром Путиным публично предложил заморозить войну в Украине и продолжить переговоры, начатые в Стамбуле.

Однако в Кремле требуют сначала выполнить озвученные два года назад Путиным условия прекращения боевых действий.

Среди них — вывод ВСУ со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ; отказ от вступления в НАТО; безъядерный статус Украины и снятие с РФ всех санкций.

В середине июля агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило, что Путин ужесточил свои требования по Украине.

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