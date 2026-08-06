Мадридский «Реал» купил 19-летнего футболиста по рекордной цене 6.08.2026, 18:50

3,380

Ян Диоманде

Королевский клуб пополнился футболистом сборной Кот-д'Ивуара.

Футболист сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманде перешел из германского «Лейпцига» в испанский «Реал». Об этом сообщила пресс-служба «Реала».

Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2033 года.

По информации телеканала Sky Sports, «Реал» заплатил «Лейпцигу» €125 млн, еще €15 млн предусмотрены в качестве бонусов. В связи с этим он может стать самым дорогим трансфером в истории мадридского клуба. На данный момент рекорд удерживает английский полузащитник Джуд Беллингем, который, согласно данным портала Transfermarkt, обошелся «Реалу» летом 2023 года в €127 млн.

При этом переход Диоманде стал самым дорогим трансфером африканского футболиста. Рекорд с 2019 года принадлежал ивуарийскому футболисту Николя Пепе, который перешел из французского «Лилля» в английский «Арсенал» за €80 млн.

«Реал» подписал шестого новичка в нынешнее трансферное окно. Ранее состав мадридского клуба этим летом защитники Ибраима Конате (Франция), Дензел Дюмфрис (Нидерланды) и Марк Кукурелья (Испания), полузащитник Бернарду Силва (Португалия) и нападающий Карлос Эспи (Испания). Конате и Силва перешли в статусе свободных агентов, Кукурелья - из английского «Челси», Дюмфрис - из итальянского «Интера», Эспи - из испанского «Леванте».

Диоманде 19 лет, он перешел в «Лейпциг» летом 2025 года из испанского «Леганеса». В составе команды игрок провел 36 матчей в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. За сборную Кот-д'Ивуара на счету футболиста 3 гола и 1 результативный пас в 14 играх. Он принял участие в 4 встречах чемпионата мира 2026 года, 1 раз поразив ворота соперников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com