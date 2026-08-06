Мадридский «Реал» купил 19-летнего футболиста по рекордной цене
- 6.08.2026, 18:50
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Королевский клуб пополнился футболистом сборной Кот-д'Ивуара.
Футболист сборной Кот-д'Ивуара Ян Диоманде перешел из германского «Лейпцига» в испанский «Реал». Об этом сообщила пресс-служба «Реала».
Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2033 года.
По информации телеканала Sky Sports, «Реал» заплатил «Лейпцигу» €125 млн, еще €15 млн предусмотрены в качестве бонусов. В связи с этим он может стать самым дорогим трансфером в истории мадридского клуба. На данный момент рекорд удерживает английский полузащитник Джуд Беллингем, который, согласно данным портала Transfermarkt, обошелся «Реалу» летом 2023 года в €127 млн.
При этом переход Диоманде стал самым дорогим трансфером африканского футболиста. Рекорд с 2019 года принадлежал ивуарийскому футболисту Николя Пепе, который перешел из французского «Лилля» в английский «Арсенал» за €80 млн.
«Реал» подписал шестого новичка в нынешнее трансферное окно. Ранее состав мадридского клуба этим летом защитники Ибраима Конате (Франция), Дензел Дюмфрис (Нидерланды) и Марк Кукурелья (Испания), полузащитник Бернарду Силва (Португалия) и нападающий Карлос Эспи (Испания). Конате и Силва перешли в статусе свободных агентов, Кукурелья - из английского «Челси», Дюмфрис - из итальянского «Интера», Эспи - из испанского «Леванте».
Диоманде 19 лет, он перешел в «Лейпциг» летом 2025 года из испанского «Леганеса». В составе команды игрок провел 36 матчей в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. За сборную Кот-д'Ивуара на счету футболиста 3 гола и 1 результативный пас в 14 играх. Он принял участие в 4 встречах чемпионата мира 2026 года, 1 раз поразив ворота соперников.