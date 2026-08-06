Когда в Беларусь придет долгожданный комфорт 6.08.2026, 22:22

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Период аномального тропического зноя подходит к концу.

Период аномального тропического зноя в Беларуси подходит к концу. В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили, что уже с 7 августа на смену жаре устремится свежий воздух с северо-запада Европы. Смена воздушных масс принесет с собой грозовые фронты, после чего в стране установится умеренно теплая погода.

Пятница, 7 августа: разгул стихии и температурные контрасты

В пятницу через территорию республики будет смещаться активный атмосферный фронт, который резко дестабилизирует атмосферу:

На большей части территории пройдут кратковременные дожди и грозы, местами — сильные ливни и град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 м/с, в отдельных районах — до 24 м/с.

Ночью прогнозируется +16...+22 °C (по юго-востоку — до +24 °C). Днем наблюдается сильный контраст: от +21 °C по северо-западу до +35 °C по юго-востоку.

Суббота – понедельник (8–10 августа): идеальные выходные

В выходные дни погоду сформирует спокойный антициклон. Осадки прекратятся, а температурный фон вернется в привычное климатическое русло.

Суббота, 8 августа: преимущественно без осадков (небольшие дожди с грозами возможны только ночью по юго-востоку). Ночью +9...+16 °C, днем +19...+25 °C (по юго-востоку — до +27 °C).

Воскресенье, 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура ночью +7...+13 °C (местами до +16 °C), днем комфортные +20...+26 °C.

Понедельник, 10 августа: осадки не ожидаются. Ночью +7...+14 °C, днем воздух прогреется до +23...+29 °C (по юго-западу — до +31 °C).

Вторник – среда (11–12 августа): возвращение дождей

В середине следующей недели регион окажется под влиянием атлантических атмосферных фронтов.

Вторник, 11 августа: ночью по северо-западу, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами возможны сильные ливни, грозы и порывистый ветер до 15–20 м/с. Температура ночью +10...+17 °C, днем +20...+27 °C (по юго-востоку — до +31 °C).

Среда, 12 августа: кратковременные дожди прокатятся лишь ночью, а днем установится сухая погода. Ночью +7...+14 °C, днем термометры покажут от +19 °C до +26 °C.

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